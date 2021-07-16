Владелец лодочной станции в Волгограде получил условный срок

16 июля 2021, 19:49

Суд в Волгограде приговорил владельца лодочной станции Леонида Жданова к четырем годам лишения свободы условно по делу о гибели 11 человек при крушении катамарана. Защита заявила, что будет добиваться оправдания Жданова.

Как писал "Кавказский узел", следствие также сочло Леонида Жданова – владельца лодочной станции, с которой вышел катамаран, – причастным к гибели людей в июне 2018 года. Жданов был обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 10 июня 2020 года суд оправдал его, но апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор. Обвинение настаивало, что Жданов не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. Директора других лодочных станций утверждали, что Жданов не имел возможности помешать владельцу судна. 14 июля гособвинение попросило приговорить Жданова к семи годам колонии.

В ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань-12" и буксир "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, еще пяти пассажирам катамарана удалось спастись. Суд счел, что в гибели людей виноват один из погибших – капитан катамарана Дмитрий Хахалев. По версии следствия, Хахалев был пьян и проигнорировал сигналы с буксира. 5 февраля Дзержинский райсуд Волгограда признал сотрудников Госинспекции по маломерным судам МЧС России Сергея Петрова и Елену Белякову виновными в превышении должностных полномочий в связи с гибелью пассажиров катамарана. Оба были приговорены к трем годам колонии, но наказание Беляковой отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет – до 31 января 2028 года.

Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда огласил приговор Леониду Жданову, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Жданов признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с применением статьи 73 УК РФ – условно, с лишением права заниматься вспомогательной деятельностью, связанной с водным транспортом сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке", – отметила Екатерина Вальковская. По ее словам, Жданов отказался от дачи показаний, вину он не признал.

Адвокат Жданова Николай Висков сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что уже принято решение обжаловать приговор. "Мы позицию свою не поменяли, я уже переговорил с доверителем. Мы, как не видели состава преступления в деяниях Жданова, так и не видим. Суд не убедил нас в этом, поэтому мы настроены на дальнейшую борьбу. Назначено условное наказание – может, кого-то оно удовлетворило, но не нас. Мы получим после выходных копию приговора, внимательно его изучим, поскольку сегодня мы слушали приговор три часа. Думаю, у нас позиция останется та же – мы не видим причинно-следственной связи. На наш взгляд, причина гибели людей совсем другая – никак не деяния Жданова", – подчеркнул Висков.

По словам Вискова, в последнем слове Жданов "просто выразил надежду на справедливый приговор".