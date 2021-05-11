Утвержден приговор сотрудникам МЧС в связи с гибелью 11 человек на Волге

11 мая 2021, 14:34

Апелляционная инстанция в Волгограде отказалась удовлетворить просьбы защиты и обвинения об изменении приговора сотрудникам госинспекции МЧС Сергею Петрову и Елене Беляковой, приговоренных к трем годам колонии по делу о гибели пассажиров катамарана.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля Дзержинский райсуд Волгограда признал сотрудников Госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Сергея Петрова и Елену Белякову виновными в превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК России). Оба приговорены к трем годам колонии, но наказание Беляковой отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет - до 31 января 2028 года.

Перед приговором суд пришел к выводу, что Петров и Белякова в 2017 и в 2018 годах скрыли многочисленные нарушения, мешающие безопасному использованию базы для стоянки маломерных судов и выдали разрешение на ее эксплуатацию. После этого суда выходили с базы в нарушение требований безопасности, и 12 июня 2018 года при столкновении катамарана и буксира погибли 11 человек.

Сегодня Волгоградский облсуд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор сотрудникам ГИМС и оставил его без изменения, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

"Осуждённый Петров и его защитник обжаловали приговор. В апелляционных жалобах они просили отменить приговор и оправдать Петрова в связи с отсутствием в его действиях признаков состава преступления. С приговором также не согласился государственный обвинитель. Он просил дополнительно квалифицировать действия Беляковой по части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог. – Прим. "Кавказского узла"), действия Петрова - по части 3 статьи 33, части 2 статьи 292 УК РФ (организатор служебного подлога. – Прим. "Кавказского узла"), а также исключить из приговора указание на применение в отношении Беляковой норм статьи 82 УК РФ. (отсрочка отбывания наказания. – Прим. "Кавказского узла")", - сказала она.

Напомним, в ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань-12" и буксир "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. Суд счел, что в гибели людей виноват один из погибших - капитан катамарана Дмитрий Хахалев. По версии следствия, Хахалев был пьян и проигнорировал сигналы с буксира. В декабре 2020 года Центральный райсуд Волгограда отказал следствию в аресте бывшего начальника линейного отделения полиции, обвиненного в причастности к гибели пассажиров катамарана.

Следствие также сочло причастным к гибели людей Леонида Жданова - владельца лодочной станции, с которой вышел катамаран. Он был обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 10 июня 2020 года суд оправдал Жданова, однако апелляционная инстанция в сентябре того же года отменила оправдательный приговор. Обвинение настаивало, что Жданов не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. Директора других лодочных станций утверждали, что Жданов не имел возможности помешать владельцу судна.