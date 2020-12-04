Силовик избежал ареста в связи с гибелью пассажиров катамарана на Волге

04 декабря 2020, 16:53

Суд не увидел оснований для ареста бывшего начальника линейного отделения полиции в порту Волгограда, обвиненного в причастности к гибели 11 человек.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань-12" и буксир "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. Суд в Волгограде счел, что в гибели людей при крушении катамарана виноват один из погибших - капитан Дмитрий Хахалев. По версии следствия, Дмитрий Хахалев был пьян и проигнорировал сигналы с буксира.

24 октября суд подтвердил законность уголовного преследования начальника линейного отделения полиции в порту Волгограда, который, по мнению следствия, должен был заранее отстранить Дмитрия Хахалева от управления катамараном и тем самым предотвратить трагедию.

Центральный районный суд Волгограда отказал следствию в аресте бывшего начальника линейного отделения полиции, он был освобожден в зале суда, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Следователь просил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат обвиняемого возражал, пояснив, что, по его мнению, отсутствуют основания для применения такой строгой меры пресечения. Прокурор также возражал против удовлетворения ходатайства следователя, полагая, что для этого отсутствуют какие-либо основания", - процитировал Вальковскую ТАСС.

Суд не нашел состава преступления в действиях гендиректора лодочной станции Леонида Жданова, однако апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор. Обвинение настаивает, что Жданов не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. Директора других лодочных станций утверждали, что Жданов не мог помешать владельцу судна, начальник госинспекции по маломерным судам сообщил об отсутствии конкретики в правилах работы лодочных станций.

Бывший начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда был задержан 3 декабря. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, обвиняемый знал, что судовладелец управляет незарегистрированной плавучей дачей и при этом не имеет необходимых навыков, однако не помешал капитану "Елани". Следователи объясняют это тем, что обвиняемый был давним приятелем капитана, говорится в публикации от 3 декабря на сайте управления Следкома по Волгоградской области.

Ведомство пояснило, что вопрос об избрании меры пресечения поставлен в связи с предъявлением обвинения. По статье 285 Уголовного кодекса России бывшему полицейскому грозит до 10 лет заключения.