Суд отказался исключить полицейского из дела о крушении катамарана на Волге

24 октября 2019, 18:25

Волгоградский облсуд подтвердил законность уголовного преследования полицейского, который, по мнению следствия, мог предотвратить крушение катамарана и гибель 11 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань 12" и буксир "Капитан Вечеркин", в результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших - владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с буксира. Следствие считает, что начальник линейного отделения полиции в порту Волгограда должен был заранее отстранить Дмитрия Хахалева от управления катамараном.

С 17 июня в Ворошиловском райсуде Волгограда разбирается дело владельца лодочной станции Леонида Жданова, который, по мнению обвинения, не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. Мать обвиняемого и директора других лодочных станций и яхт-клубов утверждают, что Жданов никак не мог помешать владельцу судна Хахалеву, а начальник госинспекции по маломерным судам сообщил суду об отсутствии в регламенте работы лодочных станций конкретики о том, как не выпускать суда при наличии нарушений.

Дело о халатности против начальника линейного отделения полиции было возбуждено 26 июня, но подозреваемый обжаловал это решение в Центральном райсуде Волгограда и 30 августа добился решения в свою пользу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Волгоградского областного суда Александр Тюменцев. С вердиктом суда, в свою очередь, не согласилась транспортная прокуратура. "Суд апелляционной инстанции облсуда сегодня рассмотрел дело, выслушал мнения сторон. Постановление суда Центрального района отменено", - сказал Тюменцев.

По части 3 статьи 293 начальнику линейного управления полиции грозит до семи лет заключения.

Представитель Надежды Хахалевой Алексей Прохоров назвал решение облсуда "полнейшей глупостью". "[Подозреваемый полицейский] не предполагал и не мог предполагать столкновение судов, утопление катамарана и гибель людей. Привлечение его к уголовной ответственности - не более чем попытка правоохранительных органов скрыть истинных виновников гибели 11 человек", - заявил Алексей Прохоров корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, суд уклоняется от выяснения "главного вопроса – какова причина погружения катамарана под воду, если в последующем катамаран всплыл". Прохоров напомнил, что ранее было выделено в отдельное производство дело против капитана теплохода "Капитан Вечеркин". "Материал направлен в следственные органы. В уголовном деле, которое сейчас рассматривается судом, следов этого материала нет", - подчеркнул он.

Адвокат Леонида Жданова Николай Висков отметил, что в начале ноября в суде планируется допросить моряков баржи, которую в день трагедии вел "Капитан Вечеркин". "Допрос важен потому, что много несовпадений между тем, что они говорили, с другими объективными данными – переговорами с береговым диспетчером, данными навигации", - указал он.

Висков, в отличие от Прохорова, указал на значимость сегодняшнего вердикта областного суда. "Решение важно потому, что не только Хахалев и Жданов гипотетически могут нести ответственность, но и другие лица. Это говорит о том, что проверка их причастности, установления степени виновности не окончена и будет продолжена", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Ранее, 31 июля, было передано в суд дело двух сотрудников госинспекции по маломерным судам, обвиненных в сокрытии нарушений на плавбазе. Их действия привели к столкновению незарегистрированного катамарана с буксиром и гибели людей, считает следствие. Как говорится в материалах дела, за месяц до аварии катамарана пьяный капитан без удостоверения на право управления маломерным судном взял четырех пассажиров на незарегистрированную лодку "Прогресс-4". Лодка опрокинулась, но людей спасли.