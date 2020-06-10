Суд оправдал владельца лодочной станции по делу о гибели людей на Волге

10 июня 2020, 21:31

Суд в Волгограде не нашел преступления в действиях гендиректора лодочной станции Леонида Жданова и признал виновным в смерти 11 человек при крушении катамарана погибшего капитана Дмитрия Хахалева. Представитель матери Хахалева собрался обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань-12" и буксир "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших - владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с буксира. 3 июня прокурор запросил для Жданова 7,5 года колонии общего режима, а уголовное дело в отношении Хахалева просил прекратить, признав его виновным.

Дело владельца лодочной станции Леонида Жданова рассматривалось в Ворошиловском райсуде Волгограда с 17 июня 2019 года. Жданов обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Обвинение настаивало, что гендиректор лодочной станции не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. Мать обвиняемого, а также директора других лодочных станций и яхт-клубов утверждали, что Жданов никак не мог помешать владельцу судна Хахалеву, а начальник госинспекции по маломерным судам сообщил суду об отсутствии конкретики в регламенте работы лодочных станций.

Суд не нашел оснований для реабилитации погибшего Хахалева

Суд сегодня оправдал Леонида Жданова за отсутствием состава преступления, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ворошиловского районного суда.

Уголовное дело в отношении Хахалева было направлено в суд по ходатайству его матери, которая хотела реабилитации для умершего. Но суд пришел к выводу, что следственными органами правильно квалифицированы действия Хахалева.

"Его вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями свидетелей и заключением эксперта. Основания для его реабилитации отсутствуют. Уголовное дело по обвинению Хахалева Д.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.268 УК РФ, прекращено на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ (в связи со смертью последнего)", - сообщили в суде, добавив, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Защита Жданова удовлетворена приговором

Прения сторон по делу закончились 9 июня, в тот день в суде выступили потерпевшие, сторона защиты и сам обвиняемый, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Жданова Николай Висков. По его словам, в ходе прений выступили несколько потерпевших, но оценку обстоятельствам трагедии дала лишь мать погибших Елены Алифашкиной и Александра Елизарова.

"Елизарова сказала, что считает неправильной позицию стороны обвинения относительно уголовного преследования только одного из участников воднотранспортного происшествия – Хахалева, и полагает, что не была должным образом проведена проверка в отношении действия или бездействия капитана буксира, с которым столкнулся катамаран, - сказал Висков. - Потерпевшая отметила, что оценка должна была быть дана в рамках этого же дела, дело же [капитана буксира] было выделено в отдельное производство. Еще несколько потерпевших сказали, что решение суда должно быть справедливым".

По словам Николая Вискова, защита настаивала на оправдательном приговоре Жданову. Сам Жданов выразил сочувствие родным погибших, но сказал, что не совершал преступления, отметил адвокат.

"Нас приговор полностью устраивает, поскольку наш подзащитный оправдан по всем пунктам обвинения, - сказал Висков. – Мы считаем, что справедливость восторжествовала, но не расслабляемся, ждем дальнейшего развития событий, поскольку предполагаем, что прокуратура будет жаловаться дальше".

Представитель матери Хахалева намерен обжаловать решение суда

Представляющий интересы матери Дмитрия Хахалева Алексей Прохоров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не был 9 июня в суде, но прислал в суд свою позицию. Прохоров считает, что причиной гибели людей стало не столкновение, а последующий наплыв на катамаран баржи, которую вел "Капитан Вечеркин". "Следствие тактично уклоняется от вопроса, смерть наступила от столкновения или после столкновения", - сказал он.

Прохоров отметил, что ранее было заявлено три гражданских иска к Надежде Хахалевой. Эти иски суд передал для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства. По его словам, суд не снял арест с машин матери Дмитрия Хахалева. "В этой части мы будем обжаловать решение", - сказал он.

В направленной в суд речи в прениях (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Прохоров заявил о необходимости признания Надежды Хахалевой потерпевшей и о праве потерпевших и гражданских истцов предъявить гражданские иски о возмещении имущественного и морального вреда к судоходной компании – владельцу буксира-толкача "Капитан Вечёркин".