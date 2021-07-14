Сотрудники МЧС поднимают катамаран. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

14 июля 2021, 19:06

Прокурор запросил семь лет колонии для владельца лодочной станции в Волгограде

Гособвинение попросило суд назначить наказание в виде семи лет колонии гендиректору лодочной станции Леониду Жданову по делу о гибели 11 человек при столкновении буксира с прогулочным катамараном на Волге.

Как писал "Кавказский узел", следствие также сочло Леонида Жданова владельца лодочной станции, с которой вышел катамаран, причастным к гибели людей в июне 2018 года. Жданов был обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 10 июня 2020 года суд оправдал его, но апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор. Обвинение настаивало, что Жданов не имел права выпускать на воду катамаран без документов и с перегрузом. Директора других лодочных станций утверждали, что Жданов не имел возможности помешать владельцу судна.

Сегодня в суде завершились прения по уголовному делу в отношении Жданова, оглашение приговора состоится 16 июля, сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

"Прокурор просил признать обвиняемого виновным в инкриминируемом преступлении и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", цитирует объединенную пресс-службу судов "Интерфакс".

В ночь на 12 июня 2018 года на Волге столкнулись катамаран "Елань-12" и буксир "Капитан Вечеркин". В результате погибли 11 человек, еще пяти пассажирам катамарана удалось спастись. Суд счел, что в гибели людей виноват один из погибших  капитан катамарана Дмитрий Хахалев. По версии следствия, Хахалев был пьян и проигнорировал сигналы с буксира. В декабре 2020 года Центральный райсуд Волгограда отказал следствию в аресте бывшего начальника линейного отделения полиции, обвиненного в причастности к гибели пассажиров катамарана.

Напомним, 5 февраля Дзержинский райсуд Волгограда признал сотрудников Госинспекции по маломерным судам МЧС России Сергея Петрова и Елену Белякову виновными в превышении должностных полномочий в связи с гибелью пассажиров катамарана. Оба были приговорены к трем годам колонии, но наказание Беляковой отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет  до 31 января 2028 года. В мае апелляционная инстанция утвердила приговор Петрову и Беляковой.

Примечание:

"Сотрудники госинспекции по маломерным судам осуждены по делу о гибели пассажиров катамарана на Волге", "Силовик избежал ареста в связи с гибелью пассажиров катамарана на Волге", "Суд оправдал владельца лодочной станции по делу о гибели людей на Волге".

Автор: "Кавказский узел"

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