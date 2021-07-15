Посольство США выразило разочарование избранием судей в Грузии

15 июля 2021, 18:28

Парламент Грузии избрал судей Верховного суда в нарушение договоренностей с оппозицией, указало посольство США. Оппозиционные депутаты уверены, что новые судьи полностью подконтрольны властям. На слушаниях в парламенте кандидаты в судьи продемонстрировали свою некомпетентность, заявила "Ассоциация молодых юристов".

Как информировал "Кавказский узел", 22 мая США и ЕС выступили против выборов в Высший совет юстиции Грузии. Назначение судей Высшим советом юстиции до запланированной реформы судебной системы бросает тень на ее репутацию, а сами выборы судей прошли с нарушениями и признаками конфликта интересов, считают грузинские правозащитники.

Судебная реформа в Грузии является одним из пунктов соглашения между властями и оппозицией по выходу из политического кризиса. Евросоюз пригрозил Грузии приостановкой финансовой помощи в случае срыва судебной реформы, и это стало сигналом премьер-министру Ираклию Гарибашвили об отставке, но Бидзина Иванишвили может проигнорировать месседж и оставить Гарибашвили главой правительства, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Оппозиция сомневается в независимости избранных судей

Парламент Грузии 12 июля избрал в Верховный суд шестерых бессрочных судей: Гочу Абусеридзе, Георгия Гогиашвили, Левана Тевзадзе, Бидзину Стуруа и Лашу Кочиашвили. Все шесть судей связаны с правящей партией и не будут работать независимо, заявил депутат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе. "Эти люди представляют собой последнюю инстанцию власти. Поэтому их утвердили так форсированно. Троих кандидатов в судьи не поддержали, одна из них - она довольно самостоятельна фигура и компетентна. Когда будет нужно, этих судей используют в своих политических целях: политическое преследование, решение финансовых вопросов бизнесменов, приближенных к власти и партии", - сказал Гоциридзе корреспонденту "Кавказского узла".

Все шестеро судей работали в годы президентства Михаила Саакашвили и находились под контролем исполнительной власти, то же самое будет и сейчас, полагает депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани. "На пост судьи Верховного суда очень важно найти новых честных людей, которые смогут независимо работать. Это важно, так как судьи назначаются пожизненно, а это означает, что у судьи должна быть безукоризненная репутация, а у них нет такого", - сказал депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что процедуру импичмента судьи можно начать только в случае совершения им уголовного преступления или дисциплинарного проступка. Однако весьма трудно доказать, что судья совершил преступление, подчеркнул Иоселиани.

Депутат добавил, что избранием судей правящая партия "Грузинская мечта" нарушила соглашение, достигнутое с оппозицией в апреле. "Это назначение судей не только формально, но и по существу противоречит соглашению. "Грузинская мечта" насильно, за руку введет их на эти должности", - заключил Леван Иоселиани.

На нарушение договоренностей с оппозицией указал и депутат от партии "Лело" Серго Чихладзе. "В соглашении написано, что процесс назначения судей должен быть приостановлен до принятия фундаментальной реформы, в работу над которой должны быть включены все - оппозиция и неправительственные организации", - сказал Чихладзе.

Однако председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе сообщил в эфире "Первого канала", что приостановленный ранее процесс избрания судей был возобновлен после учета рекомендаций Венецианской комиссии.

Судьи избраны после провала на слушаниях в парламентском комитете

"Ассоциация молодых юристов", проводившая мониторинг назначения судей, отметила, что при отборе кандидатов "Грузинская мечта" не учла "призывы" международных и неправительственных организаций. "На слушаниях в юридическом комитете парламента вопросы, задаваемые кандидатам в судьи, касались как права, так и достоинства, опыта работы и дел, рассмотренных кандидатами. Некоторые кандидаты в ряде случаев не могли ответить даже на простые вопросы по праву. Один из кандидатов отказался отвечать на вопрос, заданный представителем неправительственной организации", - перевел с грузинского языка корреспондент "Кавказского узла" заявление "Ассоциации молодых юристов", распространенное 14 июля.

В своем заявлении НПО указывает, что всех кандидатов в судьи объединяет нежелание признавать наличие кризиса в судебной системе. Часть же кандидатов в судьи утверждает, что мнение о клановости судебной системы основано на незнании. Однако, несмотря на сомнительную компетентность и добросовестность кандидатов в судьи, юридический комитет рекомендовал часть конкурсантов при вынесении их кандидатур на пленарное заседание парламента, которое их учло.

НПО указывает, что судьями избраны люди, лояльные к "судебному клану" и его лидерам. "Правящая партия не рассмотрела контекст, призывы международных партнеров и оценки экспертов, что нанесло значительный урон независимости суда, усилило влиятельную группу и позиции клана в Верховном суде и еще больше отдалила систему правосудия от перспектив оздоровления", - говорится в заявлении.

Избрание шести судей Верховного суда вызывает "крайнее разочарование" и не укрепляет доверие к судебной системе страны, указано в заявлении посольства США.

"К сожалению, этим процессом выдвижения и назначения, а также неосуществлением инклюзивной и широкой судебной реформы не было осуществлено обязательство добросовестного выполнения соглашения от 19 апреля, взятое лидерами, в том числе правящей партией. Партии договорились осуществить амбициозную судебную реформу путем широкого и прозрачного процесса, при участии экспертов права, гражданского общества и оппозиционных партий. Односторонние законодательные изменения, принятые вопреки советам международных партнеров, в то время, когда все еще шли переговоры по соглашению от 19 апреля, не соответствуют содержанию и духу соглашения. Особенно внесенные в начале апреля изменения в Органический закон об общих судах, которые не полностью отображают рекомендации Венецианской комиссии, в том числе главную рекомендацию в связи с отсрочкой назначения судей", - говорится в заявлении посольства, опубликованном сегодня грузинским изданием "Интерпрессньюс".

Посольство процитировало отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ от 9 июля, где сказано, что "выдвижение кандидатов осуществилось в среде, где недостаток общественного доверия к независимости судебной системы", а "процесс отбора, проверки и интервью, осуществленный Высшим советом юстиции, не отвечал международным стандартам".