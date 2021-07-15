Флаги Грузии и Евросоюза на здании в Тбилиси. фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

15 июля 2021, 07:13

Аналитики оценили последствия ультиматума Евросоюза Грузии

Евросоюз пригрозил Грузии приостановкой финансовой помощи в случае срыва судебной реформы, и это стало сигналом премьер-министру Ираклию Гарибашвили об отставке, но Бидзина Иванишвили может проигнорировать месседж и оставить Гарибашвили главой правительства, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", судебная реформа в Грузии является одним из пунктов соглашения между властями и оппозицией по выходу из политического кризиса. 22 мая США и ЕС выступили против выборов в Высший совет юстиции Грузии. Назначение судей Высшим советом юстиции до запланированной реформы судебной системы бросает тень на ее репутацию, а сами выборы судей прошли с нарушениями и признаками конфликта интересов, считают грузинские правозащитники.

Власти Грузии продолжили назначение членов Верховного Суда без согласования механизмов этого назначения с оппозицией, хотя Еврокомиссия подчеркнула, что считает неприемлемым судебную реформу после негативной оценки со стороны Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Независимость судебной системы и доверие к ней поставлены под угрозу из-за назначения новых судей в Грузии вопреки призывам ЕС приостановить этот процесс, сказано в сообщении, опубликованном 14 июля на странице в Facebook представительства Евросоюза в Грузии, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Евросоюз может приостановить макрофинансовую помощь Грузии в случае если назначение судей в стране будут проводиться вразрез с рекомендациями Венецианской комиссии, сказано в заявлении.

Нарушение рекомендаций ЕС о назначении судей стало результатом клановой борьбы, считает адвокат Тамара Лалиашвили. "Мы видим, что опять в судебной системе остаются члены так называемого судебного клана, которые и во времена Саакашвили, и при новых властях оказывают негативное влияние на других судей и принимают политически ангажированные решения", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Предупреждение Евросоюза об отказе в финансовой помощи Грузии в случае срыва судебной реформы – это беспрецедентный шаг в отношении властей страны, считает бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили. "Обратите внимание на то, что это заявление было сделано в тот же день, когда критическое замечание в адрес Грузии сделал и представитель США", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

14 июля представитель Госдепа США Нед Прайс во время пресс конференции в Вашингтоне заявил, что США требуют расследования смерти журналиста Лексо Лашкаравы отметив, что судьбу премьер-министра Гарибашвили должен решать народ Грузии. Он добавил, что у США есть свои инструменты воздействия на тех, кто нарушает права человека, передало ИА "Грузия Онлайн".

Лексо Лашкарава был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. 11 июля родственники нашли журналиста мертвым в его доме. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 12 июля был задержан пятый подозреваемый в избиении Лашкаравы. 13 июля Лашкарава был похоронен в Тбилиси.

Реакция Евросоюза была предсказуемой, считает бывший омбудсмен Уча Нануашвили. "Катализатором процесса стали массовые случаи насилия 5 июля и смерть Лексо Лашкаравы. Без этого фактора не было бы столь весомых заявлений", – отметил он.

Реакция США и Евросоюза на беспорядки 5 июля – это заслуга активистов, добавил бывший омбудсмен. "То что США и Европа реагируют на события в Грузии, безусловно, заслуга общественности Грузии. Митинги, заявления НПО и активистов заставили международных партнеров более радикально подходить к руководству нашей страны", – пояснил Нануашвили.

Вашингтон и Брюссель намекнули премьер-министру Ираклию Гарибашвили, что он должен уйти, считает политолог Гела Васадзе. "Это очень опасная для Гарибашвили ситуация. Он должен был стать тем чиновником, который примет 3,9 млрд евро от Европы и распределит их среди своих. Но Европа сказала, что не даст ему денег. Это конечно вызовет беспокойство в "Грузинской мечте", которая ждет этих денег", – сказал Васадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Но заявления Евросоюза и США не означают, что Гарибашвили будет смещен с поста премьера, добавил он. "И это даже не значит, что будет отменена процедура назначения судей. Сейчас все решает Иванишвили. Если он решит, что ему важнее оставить Гарибашвили, чем получить 3,9 млрд евро, то остальные члены его партии не посмеют проявить недовольства", – считает политолог.

Запад пока не выработал определенный взгляд в отношении Грузии, полагает Васадзе. "Они не знают как вести себя в отношении Грузии. С Турцией у них все ясно, с Азербайджаном и Арменией – тоже. А мы оказались нестандартными. С одной стороны, мы – ближайшие и надежные союзники, с другой стороны – у нас журналисты гибнут. Так что Европа и США понимают, что нужно реагировать, но как именно пока не знают. Первая ласточка – это обещание отменить финансовую помощь", – подчеркнул политолог.

Примечание:

"Часть задержанных в Тбилиси активистов отпущены на свободу", "12 человек задержаны на митинге в Тбилиси", "Активисты расширили географию протестов по поводу смерти Лашкаравы".

Автор: Беслан Кмузов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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