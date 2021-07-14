Омало, Грузия. Фото Dave Nolan https://ru.wikipedia.org/wiki/Омало_(Тушетия)

14 июля 2021, 07:36

Село в Грузии заблокировано в результате непогоды

Из-за осадков и тумана запрещено движение транспорта по единственной дороге, ведущей к высокогорному грузинскому селу Омало.

Из-за осадков и тумана закрыта дорога Пшавели-Абано-Омало,  соединяющая село Омало с главным городом Кахетии – Телави.

Речь идет об участке трассы с 10 по 72 километры, дорога закрыта для всех видов транспорта, сообщил в ночь на 14 июля на своем сайте департамент автодорог Грузии.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 9 июля село Омало оказалось заблокировано после того, как на автотрассу Пшавели-Абано-Омало сошел сель.

Общая длина указанной дороги, которая открыта только с мая по октябрь, а в остальные шесть месяцев считается непроходимой, составляет 72 километра, передал ранее travelgeorgia.ru. По данным сервиса "Яндекс. Карты", Омало находится примерно в восьми километрах от границы с Дагестаном.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 14 июля в Телави прогнозируется переменная облачность при температуре +22 градуса, скорость ветра составит два метра в секунду. В ночь на 15 июля похолодает до +18 градусов, ожидается умеренный дождь. Скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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