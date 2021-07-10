Село в Грузии оказалось отрезано от внешнего мира из-за оползня

10 июля 2021, 10:11

Единственная дорога, ведущая к высокогорному грузинскому селу Омало, заблокирована в результате оползня.

Автотрасса оказалась перекрыта в результате оползня вечером 9 июля.

В Тушети (регион на северо-востоке Грузии, – Прим. "Кавказского узла") сильные ливни привели к возникновению оползня на автотрассе Пшавели-Абано-Омало, из-за чего дорога оказалась заблокирована, сообщил вечером 9 июля на своем сайте департамент автодорог Грузии. "Запрещены все виды движения на участке дороги от восьмого до 72 километров", – сказано в сообщении ведомства.

Указанная дорога находится в высокогорном районе Тушети и ведет в село Омало, расположенное на территории Национального парка Тушети. Она является единственной, соединяющей село с главным городом Кахетии – Телави. Общая длина дороги, которая открыта только с мая по октябрь, а в остальные шесть месяцев считается непроходимой, составляет 72 километра, передал ранее travelgeorgia.ru.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", Омало находится примерно в восьми километрах от границы с Дагестаном.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", 10 июля в Телави ожидается умеренный дождь при температуре +20 градусов, скорость ветра составит два метра в секунду. В ночь на 11 июля похолодает до +16 градусов, также ожидается умеренный дождь. Скорость ветра понизится до одного метра в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.