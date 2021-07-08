Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света после ливней

08 июля 2021, 16:41

В зону отключения электроэнергии после ливней в Дагестане попали 49 328 жителей, сообщили в правительстве республики.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня сильный ливень затопил улицы Махачкалы, в результате в городе образовались пробки, а в некоторых районах города и пригородных поселках было отключено электричество и водоснабжение. В результате ливня повреждены автотрассы в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском и Цумадинском районах.

"Из-за прошедших ливневых дождей и шквалистого ветра остаются отключенными 15 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Без света остаются 49 тысяч 328 человек, основные отключения охватывают Махачкалу, Центральные и Хасавюртовские РЭС, продолжаются аварийно-восстановительные работы в Каспийске. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00 (мск) 8 июля", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства Дагестана.

Продолжаются восстановительные работы на дорогах в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском и Цумадинском районах, проинформировал представитель пресс-службы, не уточнив сроки их завершения.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале идет слабый дождь, температура воздуха составляет +26 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. В ночь на 9 июля также ожидаются осадки, температура воздуха понизится до +22 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.