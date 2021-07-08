Ливень в Дагестане. 7 июля 2021 г. Скриншот видео РЕН ТВ

08 июля 2021, 16:41

Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света после ливней

В зону отключения электроэнергии после ливней в Дагестане попали 49 328 жителей, сообщили в правительстве республики.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня сильный ливень затопил улицы Махачкалы, в результате в городе образовались пробки, а в некоторых районах города и пригородных поселках было отключено электричество и водоснабжение. В результате ливня повреждены автотрассы в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском и Цумадинском районах.

"Из-за прошедших ливневых дождей и шквалистого ветра остаются отключенными 15 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ. Без света остаются 49 тысяч 328 человек, основные отключения охватывают Махачкалу, Центральные и Хасавюртовские РЭС, продолжаются аварийно-восстановительные работы в Каспийске. Восстановить электроснабжение планируется до 17:00 (мск) 8 июля", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства Дагестана.

Продолжаются восстановительные работы на дорогах в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском и Цумадинском районах, проинформировал представитель пресс-службы, не уточнив сроки их завершения.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале идет слабый дождь, температура воздуха составляет +26 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. В ночь на 9 июля также ожидаются осадки, температура воздуха понизится до +22 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители Сочи назвали причиной очередного потопа хаотичную застройку", "Жители подтопленных населенных пунктов на Кубани просят о помощи", "Автотрасса в Дагестане повреждена в результате ливня".

Автор: Тимур Исаев источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 июля 2021, 18:24

08 июля 2021, 17:33

  • Мэр Коджарана задержан после обысков

    Силовики задержали сегодня главу Коджарана Манвела Парамазяна и увезли его в Ереван, сообщил адвокат Роберт Карапетян. Преследование глав общин в Сюникской области связано с итогами выборов и планами создания Зангезурского коридора, предположил лидер партии "Возрождающаяся Армения".

08 июля 2021, 15:56

  • Два человека ранены при взрыве мины в Азербайджане

    Жители Физулинского района Азербайджана Нуру Нуриев и Эльнур Гашимов подорвались сегодня на мине. После окончания военных действий в Нагорном Карабахе от взрывов мин погибли 28 военных и мирных жителей, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

08 июля 2021, 15:51

08 июля 2021, 15:04

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи