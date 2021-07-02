Скриншот сообщения на странице kislovodsk.official в Instagram. https://www.instagram.com/p/CQ1IZgxt44H/

02 июля 2021, 22:37

Мэрия Кисловодска раскрыла подробности лечения Курбатова

Врачи начали постепенно выводить из комы главу Кисловодска Александра Курбатова, который получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с электросамоката, проинформировали в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с электросамоката и был госпитализирован. Его прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.  На следующий день Курбатова перевели на лечение в центр нейрохирургии имени Бурденко.

Скриншот сообщения на странице kislovodsk.official в Instagram. https://www.instagram.com/p/CQ1IZgxt44H/

Курбатов продолжает лечиться в медицинском центре имени Бурденко в Москве, сообщила сегодня мэрия Кисловодска на своей странице kislovodsk.official в Instagram. Врачи поэтапно выводят пациента из искусственной комы, говорится в сообщении.

"Специалисты отмечают, что (его)  организм положительно реагирует на лечение", - указала пресс-служба мэрии. Решение о необходимости дальнейших хирургических вмешательств врачи примут после нормализации состояния его здоровья,  отмечается в сообщении.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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