Мэрия Кисловодска раскрыла подробности лечения Курбатова

02 июля 2021, 22:37

Врачи начали постепенно выводить из комы главу Кисловодска Александра Курбатова, который получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с электросамоката, проинформировали в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с электросамоката и был госпитализирован. Его прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. На следующий день Курбатова перевели на лечение в центр нейрохирургии имени Бурденко.

Курбатов продолжает лечиться в медицинском центре имени Бурденко в Москве, сообщила сегодня мэрия Кисловодска на своей странице kislovodsk.official в Instagram. Врачи поэтапно выводят пациента из искусственной комы, говорится в сообщении.

"Специалисты отмечают, что (его) организм положительно реагирует на лечение", - указала пресс-служба мэрии. Решение о необходимости дальнейших хирургических вмешательств врачи примут после нормализации состояния его здоровья, отмечается в сообщении.