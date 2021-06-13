Мэр Кисловодска переведен на лечение в Москву

13 июня 2021, 23:00

Мэр Кисловодска Александр Курбатов, получивший травму после падения с электросамоката, введен в искусственную кому и отправлен на лечение в центр нейрохирургии имени Бурденко.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов получил тяжелую черепно-мозговую травму при падении с электросамоката и был госпитализирован. После операции чиновник остается в реанимации в тяжелом состоянии.

Главу Кисловодска Александра Курбатова, который был прооперирован после падения с электросамоката, перевели на лечение в московский центр нейрохирургии имени Бурденко, сообщила администрация города на своей странице в Instagram.

"Состояние остается тяжелым, врачи ввели Курбатова в искусственную кому", - отмечается в сообщении.

Специалистам Кисловодской больницы "удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Курбатова", дальнейшее лечение рекомендовано продолжить в национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя администрации Кисловодска.

Напомним, инцидент с Курбатовым произошел на фоне подготовки ограничений при использовании электросамокатов. Так, Совет Федерации предложил продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости. Власти Москвы с июня ограничили скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час, а в Санкт-Петербурге на улицах с плотным турпотоком и рядом с основными достопримечательностями скорость электросамокатов ограничили до 10-15 километров час, в остальной части города - до 20 километров в час.