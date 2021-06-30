Меликов списал на бродячий скот срыв планов по запуску "Ласточки"

30 июня 2021, 16:40

Неконтролируемый выпас скота не дает возможности открыть движение скоростного поезда “Ласточка” из Махачкалы в другие регионы России, заявил врио главы Дагестана. Жителей сел в Кизлярском районе местные власти пообещали наказывать, если их животное станет виной остановки поезда или аварии.

Как писал "Кавказский узел", еще в 2016 году мэрия Махачкалы отчиталась о создании штрафной стоянки для бродячих коров, на которую решили отправлять убежавших животных и штрафовать их владельцев. В январе 2021 года махачкалинцы пожаловались на бродячий скот, который вместе с собаками кормится отходами у переполненных свалок и распространяет инфекции. Проблема сбегающего крупного рогатого скота, который гуляет по улицам города, остро стоит и в Каспийске, рассказали местные жители.

Срыв планов запустить "Ласточку" власти списали на бродячих коров

Нерешенная проблема с бродячими животными мешает движению поездов и несет угрозу жизни людей, заявил врио главы Дагестана Сергей Меликов на совещании по вопросам транспорта, дорожного строительства, авиа- и железнодорожного сообщения.

"15 муниципальных образований на сегодняшний день не могут предотвратить наезд на крупный рогатый скот. А из-за этого нарушается расписание движения и срывается организованная перевозка, повреждается подвижной состав, за который приходится выплачивать компенсацию, возникает угроза схода железнодорожного полотна, что может привести к человеческим жертвам, и наносится ущерб владельцам животных", – привела его слова пресс-служба главы региона.

В Дагестане рассматривалась возможность запуска скоростного поезда "Ласточка" между Махачкалой и другими регионами России, однако этому мешает неконтролируемый выпас скота, заявил Сергей Меликов и поручил двум вице-премьерам провести совещание с привлечением глав муниципалитетов и до конца июля решить этот вопрос, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главы Дагестана.

Компенсация пассажирам за опоздание поезда от 30 до 60 минут составляет 25% стоимости проезда, от 61 до 120 минут - 50% стоимости проезда, более 121 минуты -100% стоимости проезда, следует из информации на сайте РЖД.

Неконтролируемый выпас скота приводит к массовым наездам на животных

Проблема бродячего скота на дорогах обсуждалась весной на совещании по вопросам транспорта, дорожного строительства, авиационного и железнодорожного сообщения. "Дагестан, пожалуй, единственный регион, который допускает такое на дорогах. По всей России и в нашей республике примерно одинаковое количество пассажирских и грузовых наездов на крупнорогатый скот", - привела 30 апреля слова замначальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" по территориальному управлению Махачкалинский регион Захара Адамова "Лезги газет".

Адамов сообщил, что в 2020 году в Дагестане было 119 наездов на крупный рогатый скот и ещё 200 получилось избежать в результате экстренного торможения, пишет "Дагестанская правда".

По итогам апрельской встречи Меликов дал поручение главам районов и городов, по которым проходит железная дорога, решить проблему с выходом скота на проезжую зону. Глава региона заявил тогда, что с 1 мая каждый случай будет фиксироваться и по всем будут приниматься дисциплинарные меры в отношении руководителей муниципалитетов.

Жителей сел в Кизлярском районе обязали отвечать за свой скот

Неконтролируемый выпас скота стал также главной темой обсуждения на сходе в Кизлярском районе с жителями сел Краснооктябрьское и Рыбалко. "Как говорят в сельсоветах, связано это с тем, что люди, содержащие домашнее хозяйство, не совсем ответственно относятся к своим обязанностям. А некоторые – и вовсе не считают нужным решать вопросы по организации выгула своих питомцев", – процитировало сегодня "РИА Дагестан" первого замглавы Кизлярского района Тимура Гаирбекова.

Нахождение сельскохозяйственных домашних животных в пределах населенного пункта (вне пастбищ), бесконтрольный выгул, прогон на пастбища и обратно без сопровождения владельцев, отклонение от определенного маршрута прогона, особенно вблизи железнодорожной магистрали, будет расцениваться как несоблюдение правил, при котором владельцам крупного рогатого скота грозит ответственность, особенно если их домашнее животное стало причиной ДТП на автомобильной дороге и железнодорожных путях, заявил Гаирбеков.

По итогам схода было достигнуто соглашение о массовом бирковании поголовья скота.