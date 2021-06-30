Приэльбрусье. Фото: Dmitry A. Mottl https://ru.wikipedia.org/

30 июня 2021, 05:15

Госдеп рекомендовал гражданам США не ездить на Северный Кавказ

К категории стран, куда ездить не рекомендуется, Госдепартамент США отнес Россию, в особенности упомянув Чечню, где граждане Соединенных Штатов могут столкнуться с терроризмом и подвергнуться опасности похищения. Ведомство также не рекомендовало совершать путешествия в окрестности Эльбруса.

Госдепартамент США опубликовал 28 июня рекомендации для граждан по посещению других стран с туристическими целями. Все страны ведомство разделило на четыре уровня: А - рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности (exercise normal precautions); B - рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности (exercise increased precautions); C - рекомендуется пересмотреть планы путешествовать (reconsider travel) и D - рекомендуется не путешествовать (do not travel).

Россия в рекомендациях Госдепа отнесена к категории D. "Не путешествуйте в Россию из-за терроризма, преследований со стороны российских силовиков, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи граждан США в России и произвольного применения местного законодательства", - говорится в сообщении ведомства (перевод "Кавказского узла").

Кроме того, отмечается, что пересмотреть возможность отправиться в путешествие в Россию следует из-за коронавируса и связанных с ним ограничений на въезд.

Особо в сообщении Госдепа рекомендуется не планировать путешествия на Северный Кавказ, "включая Чечню и гору Эльбрус из-за терроризма, похищений людей и опасности гражданских беспорядков", а также Крым.

Госдепартамент также отметил, что "граждане США, в том числе бывшие и нынешние государственные и военные служащие и частные лица, связанные с бизнесом, которые посещали или проживают в России, подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских властей и могут подвергнуться притеснениям, жестокому обращению и вымогательству".

Напомним, что в конце марта Госдеп США опубликовал ежегодный доклад о правах человека в России. Отдельно ведомство упомянуло о ситуации с правами человека в Чечне, в частности, отметив внесудебные казни, пытки и убийства геев, угнетение женщин, расправы над критиками Кадырова в Европе.

Примечание:

"Девять жертв домашнего насилия во время карантина эвакуированы с Северного Кавказа", "Тумсо указал на противоречия в версии властей о смерти жительницы Гудермеса", "Востоковеды сочли уникальной чеченскую практику выплат на выкуп невест".

Автор: "Кавказский узел"

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