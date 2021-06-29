29 июня 2021, 21:15

Учредитель ростовской компьютерной фирмы арестован по подозрению в госизмене

Суд в Ростове-на-Дону поместил под стражу на два месяца бывшего учредителя "ДЗ Консалтинг" Александра Деркунского, подозреваемого в производстве и продаже иностранным секретным службам разработанного в России программно-аппаратного комплекса.

Суд принял решение арестовать Александра Деркунского, информировала сегодня объединённая пресс-служба судов Ростовской области. 

"Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому... по 27 августа", - процитировал сообщение пресс-службы "Интерфакс-Юг".

Он подозревается в госизмене (по статье 275 УК РФ (государственная измена), указано в сообщении. Отметим, максимальное наказание по этой статье - до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, Деркунский получил от гражданина России результаты научно-исследовательских работ, связанные с созданием для Минобороны страны нового программно-аппаратного комплекса на основе не имеющих аналогов технологий. Используя эти данные, он организовал серийное производство комплекса за пределами России и продавал его там, считают следователи. В числе пользователей комплекса были иностранные организации, в том числе секретные службы, полагает следствие. На тот момент Деркунский был учредителем ООО «ДЗ Консалтинг», указала пресс-служба.

ООО «ДЗ Консалтинг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2013 году с уставным капиталом 12 тысяч рублей. Компания занимается консультативной деятельностью, а также работами в области компьютерных технологий, указано на сайте kartoteka.ru.

На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону информации о заключении Деркунского под стражу по состоянию на 20.50 мск сегодня нет.

Комментариев Деркунского или его представителей относительно ареста не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в июне Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии с отсрочкой наказания на два года. По делу, материалы которого засекречены, подсудимая признана виновной в государственной измене.

Примечание:

"Силовики потребовали объяснительную у журналистки после пикета в Геленджике", "Защита ученого из Новочеркасска отказалась обжаловать приговор за госизмену", "Житель Ростовской области приговорен к 12 годам колонии за шпионаж".

Автор: "Кавказский узел"

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