Житель Ростовской области приговорен к 12 годам колонии за шпионаж

09 октября 2019, 18:19

Владимир Моргунов, проживающий в граничащем с Украиной поселке Чертково Ростовской области, признан виновным в государственной измене. Сам он согласился с предъявленными обвинениями, сообщили в ФСБ.

По данным УФСБ, Моргунов был взят под стражу в ноябре 2018 года. Во время обысков в его доме были изъяты десять коробок из-под телефонов, множество сим-карт и два паспорта - российский и украинский. По версии следствия, Моргунов сотрудничал с иностранной спецслужбой, которую информировал о ситуации в Чертовском районе. Он выезжал на территорию Украины, где встречался с представителями украинской разведки, предварительно договорившись о встрече по телефону, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы России", - говорится в сообщении ведомства.

В УФСБ также отметили, что в ходе следствия Моргунов согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения.

По данным сервиса Яндекс.Карты, поселок Чертково Ростовской области находится на границе с Луганской областью, на расстоянии менее одного километра от нее по прямой.

Ростовский областной суд сегодня признал Моргунова виновным в государственной измене (ст. 275 УК России). Он приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ростовского облсуда.

Гособвинение просило для подсудимого восемь лет заключения, пишет сегодня "Интерфакс".

Статья, по которой Моргунов был признан виновным, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.