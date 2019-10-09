09 октября 2019, 18:19

Житель Ростовской области приговорен к 12 годам колонии за шпионаж

Владимир Моргунов, проживающий в граничащем с Украиной поселке Чертково Ростовской области, признан виновным в государственной измене. Сам он согласился с предъявленными обвинениями, сообщили в ФСБ.

По данным УФСБ, Моргунов был взят под стражу в ноябре 2018 года. Во время обысков в его доме были изъяты десять коробок из-под телефонов, множество сим-карт и два паспорта - российский и украинский. По версии следствия, Моргунов сотрудничал с иностранной спецслужбой, которую информировал о ситуации в Чертовском районе. Он выезжал на территорию Украины, где встречался с представителями украинской разведки, предварительно договорившись о встрече по телефону, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

"Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы России", - говорится в сообщении ведомства.

В УФСБ также отметили, что в ходе следствия Моргунов согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения.

По данным сервиса Яндекс.Карты, поселок Чертково Ростовской области находится на границе с Луганской областью, на расстоянии менее одного километра от нее по прямой.

Ростовский областной суд сегодня признал Моргунова виновным в государственной измене (ст. 275 УК России). Он приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Ростовского облсуда.

Гособвинение просило для подсудимого восемь лет заключения, пишет сегодня "Интерфакс".

Статья, по которой Моргунов был признан виновным, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Примечание:

"ФСБ на Кубани рапортовала о задержании украинского шпиона", "ПЦ "Мемориал" признал политзаключенными трех жительниц Сочи", "Песков: в Кремле разбираются с делом осужденной за смс жительницы Сочи".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 октября 2019, 18:33

09 октября 2019, 18:09

09 октября 2019, 17:59

09 октября 2019, 17:45

09 октября 2019, 16:47

  • Два оппозиционера арестованы в Баку

    Активисты Партии народного фронта Азербайджана Эльхан Алиев и Ализамин Салаев, задержанные накануне акции в Баку, приговорены к 15 суткам ареста по обвинению в неподчинении полиции. В партии их арест назвали политически мотивированным.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи