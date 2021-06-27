Жители Владикавказа указали на слабый контроль за соблюдением ковид-ограничений

27 июня 2021, 15:44

Новые ограничения из-за коронавируса в Северной Осетии не сильно отразились на жителях республики и носят компромиссный характер, сочли опрошенные "Кавказским узлом" жители Владикавказа. Соблюдение антиковидных мер во Владикавказе не контролируется строго, отметили горожане.

Как писал "Кавказский узел", власти Северной Осетии запретили массовые мероприятия, а также работу клубов, дискотек и фуд-кортов с 23 июня. Для общепита, кинотеатров, театров и концертных залов установлены ограничения.

Во Владикавказе всю неделю стояла солнечная погода, и на улицах города было много людей. Вечером в центре города довольно оживленно. Люди гуляют, отдыхают на скамейках, в кафе и на летних верандах. Людей в масках на улицах практически нет, сообщила сегодня из Владикавказа корреспондент "Кавказского узла".

На набережной Владикавказа и в центральном парке, на площадках и аттракционах много детей, как было и до введения ограничений из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. На водной станции Владикавказа в разгаре купальный сезон, а сегодня там проходило соревнование по управлению моделями военных кораблей. Корреспондент "Кавказского узла" не заметила масок ни на одном из участников этого мероприятия.

Отдыхающим по громкой связи рассказывают об опасности несоблюдения ограничительных мер и призывают сохранять социальную дистанцию и носить маски. Однако на пляже водной станции люди находятся без масок и без соблюдения дистанции в полтора метра. В госучреждениях Владикавказа соблюдается масочный режим, на входе измеряют температуру – например, в детских садах.

Жители Владикавказа рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в Северной Осетии нет строгого контроля за соблюдением ограничений в связи с COVID-19.

Введенные властями ограничения вряд ли окажут значительный эффект, предположила PR-менеджер Вера. "Это больше похоже на такой компромисс властей с населением. Дескать, мы сделаем вид, что приняли меры, чтоб не закрывать вам всё, как в 2020 году. И мы такие: окей, только не закрывайте нам все. Конечно, местами это все маразматично. Например, выпускной вечер, который обычно длится всю ночь и заканчивается совместной встречей рассвета, в этом году у моей дочки закончится в 23:00. Это получается, что весь вечер одноклассники сидят рядом друг с другом и всё в порядке, а в 23:00 они резко становятся заразными", - отметила она.

В общепитах требуют маски и дистанцию, а в автобусе и маршрутке сидим плечом к плечу без масок

Ограничения действуют избирательно, посетовал безработный Артур. "Вообще ограничения вводить необходимо и их всегда вводили в случаях эпидемий, но то, как они вводятся и работают на деле - это, скорее, избирательные меры. В общепитах ограничивают посещаемость, требуют маски и сохранение дистанции, а в автобусе или маршрутке сидим плечом к плечу без масок. Также и на похоронах или других мероприятиях. Так что не уверен, что такие полумеры послужат улучшению обстановки и снижению заболеваемости. Сам я пока не заметил ограничений в городе", - указал он.

Носить маску не трудно, заразиться коронавирусом намного страшнее, считает пенсионерка Людмила. "С первого дня, как сказали, что в мире такое происходит, я маску ношу, никуда не хожу, стараюсь по минимуму с кем-то общаться. Если можно куда-то не пойти, я не иду. В супермаркет захожу - маску надеваю. Одни говорят, это помогает, другие - нет, но береженого Бог бережет и умирать не хочется. Мне это совсем не трудно соблюдать. Это легче, чем попасть в больницу и страдать там", - рассказала она.

На бумаге все строго. Но сейчас увидеть людей в маске во Владикавказе практически невозможно. Только по долгу службы

Жители Северной Осетии были скептически настроены по отношению к ограничениям в связи с COVID-19 даже в самые тяжелые периоды пандемии, указал журналист Валерий. "Сейчас увидеть людей в маске во Владикавказе практически невозможно. Маски вынуждены носить только по долгу службы, например, полицейские, продавцы в магазинах. На бумаге у нас все строго - масочный режим, самоизоляция для пенсионеров, неполная заполняемость кинотеатров и кинозалов -, но, как известно, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Сейчас выпускная пора в школах и мы увидим полные рестораны. Терять деньги за забронированные рестораны никто не хочет даже под угрозой опасного вируса", - сообщил он.

В Северной Осетии нет строгого контроля за соблюдением ограничений, подчеркнула мама в декрете Дзерасса. "Из ограничений я заметила только, что в кафе официанты стали ходить в масках. Точнее, в приспущенных масках. Пока у нас не строго, слава Богу, с ограничениями", - заявила она.

Поездки в общественном транспорте из-за роста числа заболевших коронавирусом сократил владелец небольшого бизнеса по доставке вегетарианской еды Руслан. "В любом случае, как говорится, береженого Бог бережёт - так что стараюсь меньше ездить в общественном транспорте, передвигаюсь на велосипеде или такси в основном. Но маску с собой постоянно в рюкзаке вожу. На моем бизнесе это никак еще не отразилось, возможно, даже будет больший спрос на мою продукцию, так как я работаю только по доставке. Мои близкие уже немного побаиваются, также стараются передвигаться по городу пешком или на такси. Я надеюсь только на себя и государству и его нововведениям по поводу прививок не доверяю. Сам еще не привит и не стремлюсь. Это сугубо мое мнение и никому, естественно, его не навязываю", - отметил он.

По данным на 25 июня, в Северной Осетии хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса сделали лишь 7,5% жителей Северной Осетии. Республика занимает третье место с конца в рейтинге по уровню вакцинации среди регионов России. Ниже находятся Кабардино-Балкария, где прививку сделали 6,2% населения и Дагестан - 4,1%.

Введение более жестких ограничений отразилось на времени работы заведений общепита, сообщил администратор в гастрономическом баре Таймураз. "По большому счёту, особо ничего не изменилось, кроме времени работы. Людей рассаживаем с соблюдением социальной дистанции, регулярно обеззараживаем столы, стулья и все горизонтальные поверхности. В связи с большим притоком туристов выручка не упала, а даже немного выросла. В масках нас пока ходить не заставляют, мы делаем это добровольно. Каждый день делаем кварцевание помещения", - указал он.

На падение доходов из-за введенных ограничений пожаловался владелец музыкального бара Беньямин. "Безусловно, ограничения на нас отразились. Работа упала. Касаемо туристов, так тем более - они обычно приходили в позднее время. Наездятся по горам, а вечером приходили к нам. Сейчас мы их предупреждаем, что работаем до 23:00. По факту, после 23:00 у нас уже не работают ни кухня, ни бар. Деваться некуда", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Опрос не носит репрезентативный характер и отражает мнение только опрошенных жителей Северной Осетии.

По данным на 27 июня, в Северной Осетии за сутки выявлены 16 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. С начала пандемии в республике зафиксировано 17 264 случаев заражений, 231 пациент умер, следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".