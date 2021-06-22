22 июня 2021, 21:40

Ограничения из-за COVID-19 ужесточены в Северной Осетии

Власти Северной Осетии запретили массовые мероприятия, а также работу клубов, дискотек и фуд-кортов с 23 июня. Для общепита, кинотеатров, театров и концертных залов установлены ограничения.

Как писал "Кавказский узел", режим самоизоляции для пожилых жителей Северной Осетии с 1 мая стал носить рекомендательный характер.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло подписал сегодня указ об усилении ограничительных мер по коронавирусу на территории республики, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Документ вступает в силу с 23 июня до улучшения эпидемиологической ситуации. Устанавливается режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд и иных предприятий общепита с 06:00 мск до 23:00 при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров", - говорится в сообщении.

Запрещено проведение массовых мероприятий, а также работа ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах. В театрах, кинотеатрах, концертных залах разрешено занимать не более половины от имеющихся мест, следует из текста указа, опубликованного сегодня на официальном портале Северной Осетии.

Работодателям рекомендовано отправить сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в оплачиваемый отпуск или перевести на дистанционную работу, отмечается в указе. 

За последние сутки в Северной Осетии зафиксировано 11 случаев заражения COVID-19, два человека скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 17 197 жителей республики, 226 пациентов умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Религиозные деятели Северного Кавказа заявили об отсутствии альтернатив хаджу", "Власти Чечни сделали ставку на неправовые способы принуждения к вакцинации", "Более 1800 дагестанцев госпитализированы с подозрением на COVID-19".

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