Ограничения из-за COVID-19 ужесточены в Северной Осетии

22 июня 2021, 21:40

Власти Северной Осетии запретили массовые мероприятия, а также работу клубов, дискотек и фуд-кортов с 23 июня. Для общепита, кинотеатров, театров и концертных залов установлены ограничения.

Как писал "Кавказский узел", режим самоизоляции для пожилых жителей Северной Осетии с 1 мая стал носить рекомендательный характер.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло подписал сегодня указ об усилении ограничительных мер по коронавирусу на территории республики, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Документ вступает в силу с 23 июня до улучшения эпидемиологической ситуации. Устанавливается режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, летних веранд и иных предприятий общепита с 06:00 мск до 23:00 при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метров", - говорится в сообщении.

Запрещено проведение массовых мероприятий, а также работа ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат и фуд-кортов, расположенных в торговых центрах. В театрах, кинотеатрах, концертных залах разрешено занимать не более половины от имеющихся мест, следует из текста указа, опубликованного сегодня на официальном портале Северной Осетии.

Работодателям рекомендовано отправить сотрудников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями в оплачиваемый отпуск или перевести на дистанционную работу, отмечается в указе.

За последние сутки в Северной Осетии зафиксировано 11 случаев заражения COVID-19, два человека скончались. С начала пандемии коронавирус подтвержден у 17 197 жителей республики, 226 пациентов умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".