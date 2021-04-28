Режим самоизоляции смягчен в Северной Осетии

28 апреля 2021, 18:46

Соблюдение режима самоизоляции для пожилых жителей Северной Осетии с 1 мая будет носить рекомендательный характер, сообщило правительство региона.

Как писал "Кавказский узел", ранее власти Северной Осетии анонсировали смягчение режима самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, сделав его рекомендательным, однако затем отменили это решение и продлили обязательные ограничения до 30 апреля.

"Режим самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше с 1 мая будет носить рекомендательный характер. Соответствующий указ подписал врио главы РСО-Алания Сергей Меняйло", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте главы и правительства региона.

Также, согласно указу, работодателям рекомендовано перевести пожилых сотрудников на дистанционный режим работы, говорится в сообщении.

На сегодня в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 16 713 человек. За период пандемии 16 195 из них выздоровели, 196 - скончались. Число больных составляет 322, в стационарах республики находятся 180 пациентов, следует из информации, опубликованной на странице Минздрава Северной Осетии в Instagram.

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