03 апреля 2021, 04:00

Битаров передумал смягчать режим самоизоляции для пожилых в Северной Осетии

Власти анонсировали смягчение режима самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше, сделав его рекомендательным, однако затем решили продлить обязательные ограничения до 30 апреля.

Как писал "Кавказский узел",  власти Северной Осетии с 1 апреля отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых, рекомендовав им продолжать соблюдать ограничения в связи с коронавирусом.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал 1 апреля указ о продлении режима самоизоляции для жителей республики в возрасте 65 лет и старше.

"Для лиц в возрасте 65 лет и старше... по 30 апреля 2021 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций" -  говорится в указе, опубликованном2 апреля на официальном сайте главы и правительства республики. 

По данным на 2 апреля, в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 16 369 человек, 15 из них подтверждены за последние сутки. С начала пандемии скончались 163 пациента с коронавирусом, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье вернуло лидерство в СКФО по числу новых смертей от COVID-19", "Курорты Северной Осетии стали альтернативой зимнему отдыху за рубежом", "Регионы СКФО отчитались о вакцинации от COVID-19".

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