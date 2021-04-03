Битаров передумал смягчать режим самоизоляции для пожилых в Северной Осетии

03 апреля 2021, 04:00

Власти анонсировали смягчение режима самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше, сделав его рекомендательным, однако затем решили продлить обязательные ограничения до 30 апреля.

Как писал "Кавказский узел", власти Северной Осетии с 1 апреля отменили обязательный режим самоизоляции для пожилых, рекомендовав им продолжать соблюдать ограничения в связи с коронавирусом.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал 1 апреля указ о продлении режима самоизоляции для жителей республики в возрасте 65 лет и старше.

"Для лиц в возрасте 65 лет и старше... по 30 апреля 2021 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций" - говорится в указе, опубликованном2 апреля на официальном сайте главы и правительства республики.

По данным на 2 апреля, в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 16 369 человек, 15 из них подтверждены за последние сутки. С начала пандемии скончались 163 пациента с коронавирусом, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.