Отменен обязательный режим самоизоляции для пожилых в Северной Осетии

31 марта 2021, 05:45

Режим самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля носит не обязательный, а рекомендательный характер, постановил глава республики.

Как писал "Кавказский узел", ранее власти Северной Осетии продлили до 21 марта режим самоизоляции для жителей республики в возрасте 65 лет и старше в связи с эпидемией коронавируса.

"Рекомендовать с 1 апреля 2021 года лицам в возрасте 65 лет и старше придерживаться режима самоизоляции", - говорится в указе, опубликованном 30 марта на официальном сайте главы и правительства республики.

Работодателям "рекомендуется перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше", - указано в документе.