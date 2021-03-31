31 марта 2021, 05:45

Отменен обязательный режим самоизоляции для пожилых в Северной Осетии

Режим самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля носит не обязательный, а рекомендательный характер, постановил глава республики.

Как писал "Кавказский узел",  ранее власти Северной Осетии продлили до 21 марта режим самоизоляции для жителей республики в возрасте 65 лет и старше в связи с эпидемией коронавируса.

"Рекомендовать с 1 апреля 2021 года лицам в возрасте 65 лет и старше придерживаться режима самоизоляции", -  говорится в указе, опубликованном 30 марта на официальном сайте главы и правительства республики. 

Работодателям "рекомендуется перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше", - указано в документе.

По данным на 30 марта, в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 16 322 человек, 16 из них подтверждены за последние сутки. С начала пандемии скончался 161 пациент с коронавирусом, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье вернуло лидерство в СКФО по числу новых смертей от COVID-19", "Курорты Северной Осетии стали альтернативой зимнему отдыху за рубежом", "Регионы СКФО отчитались о вакцинации от COVID-19".

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