Отменен обязательный режим самоизоляции для пожилых в Северной Осетии

Режим самоизоляции для жителей Северной Осетии в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля носит не обязательный, а рекомендательный характер, постановил глава республики.
Как писал "Кавказский узел", ранее власти Северной Осетии продлили до 21 марта режим самоизоляции для жителей республики в возрасте 65 лет и старше в связи с эпидемией коронавируса.
"Рекомендовать с 1 апреля 2021 года лицам в возрасте 65 лет и старше придерживаться режима самоизоляции", - говорится в указе, опубликованном 30 марта на официальном сайте главы и правительства республики.
Работодателям "рекомендуется перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше", - указано в документе.
По данным на 30 марта, в Северной Осетии COVID-19 подтвержден у 16 322 человек, 16 из них подтверждены за последние сутки. С начала пандемии скончался 161 пациент с коронавирусом, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.
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