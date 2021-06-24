Найдено тело третьего пропавшего в Адыгее туриста

24 июня 2021, 12:22

Тело третьего туриста, которого 8 мая унесло течением реки Белой, найдено в Белореченском районе Адыгеи, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. 11 мая тело погибшего туриста было найдено в 30 километрах ниже по течению реки. Спасатели расширили зону поиска остальных пропавших участников группы и анонсировали участие в поисковой операции всадников. 14 мая спасатели нашли тело второго туриста.

"В Белореченском районе обнаружено тело третьего туриста, которого унесло течением реки Белой", - сообщило сегодня ГУ МЧС по Адыгее на своем сайте.

По данным ведомства, поисковые работы велись больше 20 дней. "Помощь спасателям оказывали сотрудники МВД по Республике Адыгея, добровольцы, всадники "Шыу хасэ", спасатели Краснодарского поисково-спасательного отряда. Применялись беспилотные авиационные системы", - сказано в сообщении.

Напомним, инцидентом на реке Белой заинтересовались следователи, начав процессуальную проверку. По данным Следкома, одного туриста из Астраханской области, который фотографировался у реки, стало уносить сильным течением реки, его земляк пытался помочь, но его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и тоже упал в воду. Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки.