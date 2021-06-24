Родственники Зазы Гахеладзе провели акцию протеста в селе Эргнети

24 июня 2021, 09:00

Оппозиционеры, активисты и родственники осужденного в Южной Осетии за пересечение границы Зазы Гахеладзе провели 23 июня акцию протеста в селе Эргнети, потребовав от властей Грузии эффективных действий по его освобождению.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники и односельчане раненного южноосетинскими пограничниками гражданина Грузии Зазы Гахеладзе усомнились в версии, что он стрелял из охотничьего ружья в пограничников. 5 февраля Верховный суд Южной Осетии приговорил его к 12 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы и посягательстве на жизнь силовика. 15 июня родственники Гахеладзе пригрозили властям Грузии акциями протеста, потребовав от них эффективных действий по его освобождению. 23 июня патриархия Грузии обратилась к патриарху Московскому и всея Руси с просьбой помочь в освобождении Гахеладзе.

11 июля 2020 года, по данным КГБ Южной Осетии, Заза Гахеладзе открыл огонь при задержании и несколько раз выстрелил в пограничников, которые ответным огнем ранили его в ногу, после чего задержали. По данным южноосетинской стороны, Гахеладзе была оказана медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. Служба госбезопасности Грузии осудила действия южноосетинских силовиков.

Родственники Зазы Гахеладзе в день его рождения, 23 апреля, провели акцию протеста, пройдя маршем до окраины села Эргнети (расположено на границе с Южной Осетией. – Прим. "Кавказского узла"). Перед акцией между родными возник спор, нужно ли проводить ее на линии оккупации, а затем идти маршем к центральной трассе и перекрывать дорогу, чтобы привлечь внимание властей к проблеме удерживаемых в Южной Осетии жителей Грузии. Дядя Зазы Гахеладзе настоял на том, чтобы участники акции не ходили на линию оккупации, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на собрании родственников Гахеладзе.

"Идут переговоры [власти] договариваются с Москвой, чтобы Зазу освободили. А эти люди к чему вас призывают? Обозлят Россию", – сказал дядя Гахеладзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

После того как родственники Гахеладзе приняли решение не ходить на линию оккупации, организатор акции протеста Давид Кацарава заявил о давлении со стороны властей. "Мы видим, как на людей через родственников оказывается воздействие. Сейчас один из них говорит, что нельзя злить Россию, называя ее оккупантом. При этом правительство Грузии бездействует, а молодой парень уже 11 месяцев томится в тюрьме. Остается ждать, что пройдет еще 11 месяцев, и опять семья поймет, что ее обманывают, и опять попробуют ее уговорить. Таким образом власти воздействуют на жителей, обеспечивая оккупантам благоприятный режим", – сказал Кацарава корреспонденту "Кавказского узла".

Несколько родственников Гахеладзе просили участников акции полностью отказаться от ее проведения. Однако акция все же состоялась. Участники акции прошли маршем от дома Гахеладзе до окраины села Эргнети. Поддержать протестующих прибыли члены оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Европейская Грузия" и Лейбористской партии, передал корреспондент "Кавказского узла".

Власти Грузии должны предпринять меры в ответ на деструктивную политику властей России, заявила депутат парламента Грузии Элене Хоштария. "Продолжающаяся оккупация России вызывает проблемы гуманитарного характера, когда людей похищают из домов, задних дворов и деревень. Неприемлемо позволять властям России нарушать международные законы и права человека. Это требует международного реагирования. Власти Грузии должны более активно работать с нашими [союзниками], но они этого не делают. Чтобы оказать давление на правительство и привлечь внимание общественности, мы начинаем эту акцию в поддержку семьи Гахеладзе", – сказала Хоштария корреспонденту "Кавказского узла".

Акция в поддержку Зазы Гахеладзе также направлена и на привлечение внимания общественности к проблеме арестов жителей Грузии в Южной Осетии, заявил врач Важа Гаприндашвили, который также принял участие в акции. "Если родственники Галехадзе не проявят активности, то им никто не сможет помочь. Мы, общественность Грузии, готовы встать рядом. Нужно донести до них информацию, что власти России начинают чувствовать себя неуютно, когда их обвиняют в нарушении прав человека. Именно тогда мы можем заставить их освободить необоснованно удерживаемых жителей Грузии. В том числе и Зазу Гахеладзе", – сказал Гаприндашвили корреспонденту "Кавказского узла".

20 декабря 2019 года суд в Южной Осетии приговорил задержанного в приграничном районе президента Ассоциации ортопедов и травматологов Грузии Важу Гаприндашвили к году и девяти месяцам заключения, признав его виновным в нарушении границы. 27 декабря 2019 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал его, а 28 декабря 2019 года стало известно о возвращении Гаприндашвили в Грузию.

По данным организации "Дроэба", всего для участия в акции в селе Эргнети из Тбилиси прибыло около 300 человек, передал корреспондент "Кавказского узла". "Мы все приехали, чтобы привлечь внимание к задержанию Зазы Гаприндашвили. Это дело не только его семьи, но и всей Грузии. Мы намерены добиваться его освобождения", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции Ираклий Павленишвили.

19 июня мать Зазы Гахеладзе Нана Бунтури совершила попытку самоубийства, сообщил отец Гахеладзе Михаил Газеладзе. "[Нана] облила себя из пятилитрового баллона бензином и хотела поджечь. Хорошо, что невестка увидела и помешала ей", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники Гахеладзе пытаются договориться о его освобождении, а в случае если эти попытки не увенчаются успехом, возможно, обратятся в суд, в том числе и в ЕСПЧ, добавил он. "Главное – не повредить Зазе. Нужно попытаться договориться", – отметил Михаил Гахеладзе.

Ограничения на переход границы Грузии с Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", размещенном на "Кавказском узле".

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".