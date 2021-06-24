Жители Бобоквати объявили бессрочную акцию протеста

24 июня 2021, 03:38

Протестующие в селе Бобоквати установили палатку и организовали круглосуточное дежурство на земельном участке, который власти планируют продать инвесторам через аукцион. Эти земли были незаконно конфискованы у местных жителей, заявили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня жители села Бобоквати перекрыли железную дорогу Батуми-Тбилиси с требованием остановить аукцион по продаже земель на побережье. Полиция задержала четырех протестующих и разблокировала пути. 22 июня суд оштрафовал задержанных. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что владеют землей еще со времен Османской империи, но власти Грузии всячески препятствуют ее регистрации.

"На заседании Верховного Совета Аджарии мы не получили ответов на поставленные жителями Бобоквати вопросы. Именно тогда мы пообещали, что будем проводить акции протеста, так как договоренности с властями достигнуто не было", - рассказал один из участников акции в эфире "Ажара ТВ", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Он сказал, что аукцион назначен на 25 июня, поэтому было решено поставить палатку на этом участке в селе и показать инвестору, заинтересованному в покупке участка, что земля принадлежит народу. "Мы предоставим инвестору наши документы на землю", - сказал активист.

В палатке установлено ​круглосуточное дежурство, а 25 июня будет объявлен масштабный митинг, отметил он.

Правозащитник Тамаз Бакуридзе рассказал журналистам, что его семье также принадлежал участок в Бобоквати. Он сказал, что у него есть документы на землю, и она была конфискована у него во времена правления Саакашвили. «Мы не против, чтобы здесь осуществили масштабный проект, но незаконно это делать за счет людей», - сказал Бакуридзе.

Всего 128 семей требуют восстановления их прав на землю в Бобоквати, информировал телеканал.