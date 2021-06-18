Карабахские спасатели нашли останки военнослужащего. Фото: Facebook / ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

18 июня 2021, 08:06

Останки трех солдат найдены в Мартунинском районе

Карабахские спасатели обнаружили на отошедшей к Азербайджану территории Мартунинского района останки трех военных, и общее число найденных тел и останков армянских военных в зоне карабахского конфликта достигло 1579, информировала служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", карабахские спасатели 12 июня информировали об обнаружении в Джебраильском районе останков одного военного, а 13 июня рапортовали об обнаружении останков восьмерых солдат в Гадрутском районе. Общее число найденных тел и останков в зоне карабахского конфликта достигло 1576.

Участники поискового отряда обнаружили на контролируемой территории Мартунинского района (территории Ходжавендского, Физулинского и Агдамского районов, – Прим. "Кавказского узла") останки троих военнослужащих, сообщила вечером 17 июня на своей странице в Facebook служба ЧС Нагорного Карабаха.

Для установления личностей погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. Общее число найденных тел и останков в зоне карабахского конфликта достигло 1579, уточнило ведомство.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о пленении армянского диверсанта на границе", "ЕСПЧ отказался требовать карты минных полей у Армении", "Азербайджан уточнил число погибших в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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