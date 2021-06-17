Двое подростков утонули в Тереке

17 июня 2021, 12:34

Добровольцы, военные и спасатели ищут тела двоих 15-летних подростков, которые вечером 16 июня утонули в реке Терек на окраине села Братское, сообщил региональный Следком.

Следователи Следственного управления Следкома по Чечне начали проверку после того, как в реке Терек утонули двое школьников.

Двое 15-летних подростков утонули вечером 16 июня. Несмотря на знак о запрете купания, установленный на берегу реки, они зашли в воду. В момент трагедии никого из взрослых не оказалось рядом, чтобы их спасти, сообщило сегодня на своем сайт Следственного управления Следкома по Чечне.

"В настоящее время тела подростков не найдены, проводятся поисковые мероприятия силами республиканского МЧС, военнослужащими и местными жителями", – отметило ведомство.

С начала мая 2021 года это третий случай в республике гибели детей на воде, из-за отсутствия надзора за ними со стороны родителей.

"Кавказский узел" также информировал, что 11 июня на окраине станицы Калиновской Наурского района двоих подростков унесло течением во время купания в Тереке.