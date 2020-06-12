Жители Чечни присоединились к поискам унесенных рекой детей

12 июня 2020, 15:38

Сотрудники МЧС второй день ищут двух мальчиков, которых унесло течением во время купания в Тереке. Спасателям помогают жители Наурского района.

Двое мальчиков 10 и 11 лет пропали днем 11 июня на окраине стница Калиновской Наурского района, купаясь в Тереке. Спасатели обследуют как течение реки, так и береговую линию в радиусе нескольких километров, выставлены наблюдательные посты. В поисках также участвуют волонтеры, говорится в сообщении на сайте МЧС Чечни от 11 июня. Число волонтеров в сообщении не уточняется.

О том, что двух детей унесло течением, рассказал ребенок, который купался с ними, рассказал представитель МЧС Чечни. "К сожалению, пока поиски результатов не принесли", - передал корреспондент "Кавказского узла" информацию представителя ведомства в 08.38 мск 12 июня.

В поисках участвует много волонтеров, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители, затруднившись назвать число добровольцев. "Помимо спасателей, пожарных и полиции, детей на Тереке ищут их родственники, знакомые, другие жители Калиновской. Используют моторные лодки, в разных местах сети выставлены. Вниз по реке тоже поиски ведутся", - считает житель Наурского района Хамад.

Дети купались в реке тайком от родителей, рассказал другой местный житель, Вахид. "Поиски даже ночью не прекращались. По берегу машины выставили и фарами освещали Терек, а спасатели на катере ездили, создавали волну. Это чтобы тела, если они за что-то зацепились, всплыли. Так работник МЧС пояснил", - сообщил житель Наурского района.

"Сегодня с утра снова люди пошли на реку. Спасатели там штаб развернули. Из Червленной, из Наурской, из других мест тоже люди едут. По всему берегу посты наблюдателей стоят", - рассказала жительница Калиновской Хава.

На видео, опубликованном 11 июня в Instagram-паблике "ЧП. Грозный", множество автомобилей ночью освещают фарами реку. На другом видео, размещенном в том же паблике сегодня, по реке передвигается моторная лодка. В кадре видна поднятая лодкой волна и сотрудники МЧС. Обе публикации собрали десятки сочувственных комментариев. "Дай Бог, чтобы [дети] нашлись живыми", - написал пользователь соцсети moo.oo.oo, собрав 30 "лайков". "Страшно представить состояние их родственников", - отметила сегодня kagami.mm.

Купаться можно только в отведенных для этого местах, где дежурят спасатели, напомнили в МЧС Чечни. "У нас эти места расположены на территории водохранилища «Грозненское море». На Тереке, Аргуне, Сунже и других реках и водоемах отведенных для купания мест нет. К тому же, купальный сезон у нас еще не начался. Тем не менее, люди на водах уже гибнут", - констатировал представитель ведомства. По его словам, с начала лета в черте Грозного утонули два человека, а вчера, 11 июня, житель селения Бердыкель утонул в реке Аргун.

На сайте МЧС Чечни и странице ведомства в Instagram к 15.38 мск 12 июня не появилось информации о результатах поиска двух детей.