Начало драки с участием племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева (слева). Кадр видео https://www.vesti.ru/article/2575569

15 июня 2021, 13:19

Главред "Дагестана" сообщил о смерти племянника Муху Алиева после избиения

Племянник бывшего президента Дагестана Муху Алиева скончался в больнице после избиения, сообщил главный редактор журнала "Дагестан" Магомед Бисавалиев.

Племянник Муху Алиева был избит несколько дней назад, сообщил Бисавалиев.

"Избитый три дня назад племянник Муху Алиева по инсайду сегодня скончался в больнице.
Говорят, к его избиению причастен боец ММА [...] и он объявлен в розыск",  - написал вечером 14 июня Магомед Бисавалиев на своей странице в Instagram. 

"Если данный боец причастен к убийству, он должен быть наказан по всей строгости закона. Это не первый случай, когда бойцы ММА убивают по неосторожности людей на улице в бытовым ссорах", - отметил главред "Дагестана".

К 13:15 15 июня публикация Магомеда Бисавалиева набрала 159 "лайков" и 42 комментария. Авторы некоторых комментариев сообщили, что избитый выжил и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Комментаторы призвали наказать бойца ММА по всей строгости закона, если его вина подтвердится. "Ждём арестов", - написал пользователь Instagram s555sssssssss. Другой пользователь под ником gamzat________05___ предложил запретить профессиональным бойцам драться на улице. "...неадекватных спортсменов нужно наказывать вдвойне!!!", - считает vodolei___p.

Информацию о смерти племянника Муху Алиева со ссылкой на Бисавалиева распространили сегодня также спортивные издания "Спорт РИА Новости" и "Спорт-Экспресс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае 2019 года чемпион ММА был обвинен в нападении на силовиков в Северной Осетии. По данным следователей, три человека напали на полицейских в Ардонском районе, двое сотрудников ДПС были госпитализированы. Одним из подозреваемых оказался чемпион Европы по смешанным единоборствам Михаил Газаев, рассказали источники в силовых структурах.

Примечание:

"Еврейская община Буйнакска назвала бытовой конфликт причиной убийства своего лидера", "Избиение Магомедшарипова вызвало критику в безучастности власти к притеснениям дагестанцев", "Житель Хасавюрта рассказал об избиении родственниками высокопоставленного чиновника".

Автор: "Кавказский узел"

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