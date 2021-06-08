08 июня 2021, 17:50

Останки троих военных найдены в Нагорном Карабахе

С начала поисковых работ на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, обнаружены тела 1563 погибших, сообщили карабахские спасатели. 

Как писал "Кавказский узел", 4 мая карабахские спасатели приостановили поиски останков погибших в связи с отсутствием проводника по местности. 24 мая поисковые работы были возобновлены, 25 мая общее число найденных в зоне боев тел и останков достигло 1557.

Останки троих военнослужащих обнаружены в районе Физули (армянское название - Варанда), отчиталась сегодня Госслужба по чрезвычайным ситуациям По предварительным данным, они были участниками военных действий, проинформировало сегодня АМИ "Новости-Армения" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

В ходе поисков 5 и 7 июня карабахские спасатели в районе Джебраила (армянское название - Джракан) нашли останки еще троих погибших, следует из сообщений ведомства в Facebook. 

Всего на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, обнаружены тела и останки 1563 человек. Все они переданы армянской стороне, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, 31 мая родственники военных, без вести пропавших во время осенней войны в Нагорном Карабахе, провели в Ереване акцию протеста, указав на расхождения в официальных данных о числе найденных тел. Тела хранились в холодильниках, а "теперь их привезли и спешно передают родным", заявил один из участников акции.

Минздрав Армении после проверки информации о том, что тела убитых хранились в мешках в подвале центра судмедэкспертизы, уволил главу Абовянского отделения центра судмедэкспертизы и двух сотрудников морга, а и.о главы Минздрава Анаит Аванесян принесла извинения родственникам, однако оппозиция потребовала и ее отставки. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. 

Военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджан заявил о пленении армянского диверсанта на границе", "ЕСПЧ отказался требовать карты минных полей у Армении", "Азербайджан уточнил число погибших в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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