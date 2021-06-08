Жители Дагестана скептически оценили компанию по вакцинации в регионе

08 июня 2021, 09:58

Вакцинация от коронавируса является крайней мерой, прибегать к которой следует в случае угрозы заражения COVID-19, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана. Компания по вакцинации в регионе носит принудительный характер, а жители воздерживаются от получения прививок от коронавируса из-за недоверия к вакцинам, пояснил руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня Минздрав Дагестана отметил рост числа заражений коронавирусом в регионе. В стационарах Дагестана перепрофилировано 250 мест в связи с ростом числа заболевших, рапортовало ведомство. Часть комментаторов этой новости связали увеличение заболеваемости с активным притоком туристов.

В марте, согласно данным РБК, пять регионов Северного Кавказа оказались в последней десятке в рейтинге по числу жителей, привитых от коронавируса, в России, самыми низкими темпы вакцинации оказались в Дагестане. 18 мая Минздрав Дагестана отчитался, что вакцинацию от коронавируса прошли 30 процентов медработников и 22 процента госслужащих, однако всего прививки от COVID-19 сделали 81 315 жителей трехмиллионного Дагестана. Минздрав республики также сообщил о поступлении вакцины "КовиВак", пользователи Instagram высказали сомнения в ее эффективности.

Жители настороженно высказались о вакцинации от коронавируса

Житель Махачкалы Абдул рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией в октября 2020 года. Он пояснил, что несмотря на наличие антител старается соблюдать меры предосторожности и что не планирует вакцинироваться. Тем не менее Абдул отметил, что при наличии крайних обстоятельств готов привить своего отца. В качестве сдерживающих факторов Абдул указал недоказанность безопасности как российских, так и зарубежных вакцин, передал корреспондент "Кавказского узла".

О неуверенности в безопасности вакцин от коронавируса также заявила жительница Махачкалы Мадина. Она рассказала, что, по ее мнению, заболела простудой в октябре 2020 года. Однако простуда имела симптомы коронавируса, включая потерю вкуса и обоняния. Но Мадина, с ее слов, тест на коронавирус не проходила, передал корреспондент "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Сулейман рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что переболел коронавирусом в декабре 2020 года. Со его слов болезнь протекала в лёгкой форме. Сулейман заявил, что не соблюдает социальную дистанцию и другие меры профилактики и добавил, что намерен вакцинироваться в ближайшее время.

О планах получить прививку также рассказал житель Махачкалы Тимур. С его слов он переболел коронавирусом в сентябре 2020 года, болезнь проходила в лёгкой форме. "Как только уровень антител приблизится к нулю, думаю вакцинироваться", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Махачкалы Султан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что также перенес коронавирус в сентябре 2020 года. Он отметил, что старается соблюдать меры профилактики, чтобы не заболеть снова. Также Султан добавил, что опасается вакцинироваться по состоянию здоровья.

Жительница Дагестана по имени Патимат напротив – рассказала, что получила в мае вторую дозу вакцины "Спутник V". С ее слов, процедуру вакцинации она прошла в центральной больнице одного из горных районов Дагестана. Патимат отметила, что не соблюдает меры предосторожности после получения прививки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Приведенный опрос не является репрезентативным и не отражает мнения всех жителей Дагестана.

Рост числа социальных контактов, в том числе и контактов с туристами, приезжими из других регионов, может способствовать росту числа заражений коронавирусом и внебольничной пневмонией, считает руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Количество жителей Дагестана, прошедших как первый так и второй этап вакцинации остаётся на низком уровне. Некоторые из них воздерживаются от вакцинации на почве недоверия к препарату "Спутник V", пояснил Увайсов. "Когда людей заставляют пройти вакцинацию это приводит к тому, что люди начинают видеть в этом что-то плохое", – сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Увайсова, коллективный иммунитет переболевших ранее жителей республики будет сдерживать пиковый рост заболевших. "Большая часть населения переболела уже и какой-то коллективный иммунитет уже сформировался", – подчеркнул Увайсов. В связи с этим он исключил повторение коллапса региональной системы здравоохранения. Также Уввайсов уточнил, что получил прививку от коронавируса три месяца назад.

Минздав Дагестана назвал причиной увеличения числа заражений рост контактов среди жителей

Причинами увеличения больных коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Дагестане является увеличение социальных контактов среди жителей региона, сообщила руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова. "Именно поэтому, когда мы возвращаемся к обычной жизни, важно выработать коллективный иммунитет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На 7 июня в Дагестане привито 99 тыс. 949 человек. Кампанию по вакцинации проводят тремя российскими вакцинами: "Спутник V" , "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", добавила Агдамова. При этом она не уточнила 99 тыс. 949 человек получили оба компонента вакцины или же это общее количество тех, кто получил первый и второй компонент вакцины.

На 7 июня в стационарах республики находятся 1136 пациентов с внебольничной пневмонией и подозрением на COVID-19. В амбулаторных условиях получают лечение 536 пациентов с ОРВИ и легкими формами пневмоний, добавила руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана.

За сутки в Дагестане от коронавируса скончался один пациент, а общее число смертей от COVID-19 достигло 1494. За сутки в регионе подтверждены 53 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 33 973, следует из данных, опубликованных 7 июня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".