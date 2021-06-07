Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4481974

07 июня 2021, 19:30

Два альпиниста попросили о помощи на Эльбрусе

Спасатели отправились на помощь туристам из Самары, один из которых сорвался в расщелину на Эльбрусе.

Информация о том, что на высоте 4900 метров на горе Эльбрус альпинисты нуждаются в помощи, поступила спасателям сегодня около 17.00 мск. 

"Зарегистрированная группа из двух человек... попросила о помощи. По предварительной информации, один из альпинистов сорвался в расщелину", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

К месту происшествия выдвинулись семеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, указано в сообщении.

Эльбрус – это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Эльбрус  патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что 23 мая туристы запросили помощь после смерти гида у Эльбруса. Спасатели спустили его тело на поляну Азау   передали следователям. По предварительным данным, он умер от сердечного приступа при восхождении на гору, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Пользователи соцсети предложили наказывать альпинистов за восхождение на Эльбрус без регистрации", "Власти анонсировали борьбу с самостроями у Эльбруса","Спасатели эвакуировали альпинистов с Эльбруса".

Автор: "Кавказский узел";

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