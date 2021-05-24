24 мая 2021, 08:17

Тело гида эвакуировано с Эльбруса

Спасатели передали следователям тело гида, умершего от сердечного приступа при восхождении на Эльбрус, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 мая туристы запросили помощь после смерти гида у Эльбруса. К ним выдвинулась группа спасателей.

Тело погибшего от сердечного приступа при восхождении на Эльбрус проводника передано следственной группе, рапортовало управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "В 02.02 [мск] тело погибшего спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на странице ведомства в Instagram.

При этом о судьбе запросивших помощи туристов ведомство не сообщило. В транспортировке тела погибшего участвовали четверо спасателей, уточнило региональное МЧС.

Также публикация сопровождена видеороликом, на котором показано тело погибшего, транспортируемое группой спасателей в ночное время. Сотрудники МЧС идут на лыжах по снегу, освещая себе путь фонариками, тело перевозится на санях.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус  патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Напомним, что 23 апреля на Эльбрусе пропала группа туристов в составе гида и альпинистки. 3 мая их тела были обнаружены на северном склоне горы.

Примечание:

"Спасатели эвакуировали альпинистов с Эльбруса", "Пользователи соцсети предложили наказывать альпинистов за восхождение на Эльбрус без регистрации", "Власти анонсировали борьбу с самостроями у Эльбруса".

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