07 июня 2021, 12:08
Спасатели назвали имя пропавшей в Абхазии туристки
Поиски 24-летней жительницы Татарстана в Бзыбском ущелье ведут 30 спасателей и сотрудники Рицинского национального реликтового парка, сообщило сегодня МЧС Абхазии.
Как писал "Кавказский узел", 24-летняя туристка из России 6 июня упала в реку с моста без ограждения, сообщили спасатели.
Спасатели МЧС Абхазии с утра продолжили поиски пропавшей российской туристки. 6 июня жительница Татарстана Дарья Манасова упала с моста в реку Гега и её унесло течением, сообщило сегодня МЧС Абхазии.
В поисках задействованы около 30 спасателей МЧС Абхазии, а также сотрудники Рицинского национального реликтового парка, проинформировал "Sputnik Абхазия" со ссылкой на МЧС.
На YouTube-канале МЧС Абхазии размещено видео о поиске пропавшей россиянки вечером 6 июня. Поиски велись с наступлением темноты при свете прожекторов, в них принимали участие не менее 20 человек. Река, в которой ведутся поиски, бурная и в ней много валунов, следует из ролика.
"Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего в Абхазии туриста", "Поиски российского туриста возобновлены в Абхазии", "Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее".
Автор: "Кавказский узел";
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