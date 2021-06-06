Российская туристка пропала в Абхазии

06 июня 2021, 23:55

Сотрудники МЧС Абхазии приступили к поискам 24-летней туристки из России, которая упала в реку Бзыбь с моста без ограждения, отчитались спасатели.

Туристка упала в реку в районе Гегского водопада в Гудаутском районе Абхазии.

МЧС Абхазии ведет поиск 24-летней жительницы России, сообщил первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян. "Россиянка находилась на отдыхе в Сочи, в Абхазию приехала на экскурсию", - привело его слова ТАСС.

Инцидент произошел после того, как группа спустилась с Гегского водопада на автотрассу, ведущую к озеру Рица, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Делибалтяна.

Туристка упала в реку с моста в Рицинском национальном парке вблизи поворота на Гегский водопад, о ее состоянии и местонахождении ничего не известно, проинформировал "Sputnik Абхазия" со ссылкой на спасателей.

Сигнал о происшествии поступил в 18.35 мск 6 июня. По словам очевидцев, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали ограждающие перила, сообщило МЧС Абхазии. Спасатели обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, однако поиски не принесли результатов. "Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное. Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии поиски ведут и сотрудники Рицинского национального реликтового парка", - пояснило ведомство в своем Facebook.

"Кавказский узел" писал, что 64-летнего екатеринбуржца Владимира Ульянова руководитель группы российских туристов решила оставить в лагере во время похода по горам Абхазии из-за недостаточной физической подготовки. Затем группа попала под сильный снегопад и ледяной дождь, сбилась с пути и в итоге спустилась к спасателям, не забрав Ульянова. Спасатели добрались до базового лагеря, но оставшегося там туриста не обнаружили. Его поиски продолжались с 12 по 22 мая, а 28 мая были продолжены, в них принимают участие группы российских волонтеров.