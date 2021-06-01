Министр и директор заповедника поспорили о последствиях обмеления озера в Калмыкии

01 июня 2021, 17:08

Соленое озеро Маныч-Гудило в Калмыкии обмелело "до минимума", это угрожает исчезновением редких видов птиц, заявил глава Минприроды Калмыкии. Уровень воды в озере периодически снижается, но к исчезновению редких птиц это не приведет, возразил глава заповедника "Черные земли".

Как писал "Кавказский узел", в мае жители сел Октябрьского и Кетченеровского районов добились расчистки канала к пересыхающему озеру Сарпа в Калмыкии. После жалоб сельчан на проблему пересыхания Сарпы обратила внимание прокуратура: по ее требованию был очищен от ила и камыша канал, питающий водой это озеро. В "Калммелиоводхозе" считают, что для спасения озера нужна федеральная программа и субсидии Москвы на его пополнение водой из Волги.

Уровень воды в озере Маныч-Гудило, дошел до минимума, а кроме того, в последние годы наблюдается ее повышенная минерализация, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов.

Обмеление озера произошло из-за аномально-жарких летних периодов и сухих, бесснежных зим, которые наблюдались в Калмыкии и соседних регионах в последние годы, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела водных отношений Минприроды Калмыкии Санал Мунанов.

"Проблема обмеления водных источников затронула не только Калмыкию, но и Ставропольский край, Волгоградскую область, даже Краснодарский край и Северный Кавказ. Но в нашем случае обмеление связано еще и с тем, что через Маныч-Гудило проходит участок федеральной трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь. Озеро питает река Восточный Маныч, ее левый рукав протекает по территории Ставропольского края, а правый – по территории Калмыкии. До изменения климатических условий вода из реки попадала в Маныч-Гудило через Ставропольский край, а сейчас ее стало не хватать", - рассказал Мунанов.

По словам главы Минприроды Калмыкии, обмеление озера угрожает существованию 26 редких и исчезающих видов птиц. "Маныч-Гудило является основным местом обитания краснокнижных птиц, поэтому обмеление грозит их исчезновением на озере. Министерство (...) прорабатывает вопросы по решению проблемы обмеления", - цитировал 31 мая министра ТАСС.

Проблему обмеления озера можно решить путем его пополнения из правого рукава Восточного Маныча. Для этого нужно установить под федеральной трассой водопропускное сооружение, объяснил сотрудник Минприроды Калмыкии Санал Мунанов.

"Собственником и балансодержателем упомянутого выше участка автотрассы является Упрдор «Каспий» (федеральное казенное учреждение, подведомственное Росавтодору – прим. "Кавказского узла"). Мы как государственный орган не имеем право сами вести там какие-то работы, поэтому сейчас в плотном графике работаем с Упрдор «Каспий», чтобы организация включила водопропускное сооружение в проектно-сметную документацию по реконструкции участка. Разработка этого документа уже ведется, сейчас проектировщики ищут варианты, чтобы учесть дополнительное гидротехническое сооружение. Финансироваться работы будут из федерального бюджета. Официально реконструкция должна завершиться в 2023 году, но Упрдор «Каспий» планирует сдать объект в 2022 году", - рассказал Мунанов.

По его словам, при негативном сценарии исчезновение Маныча-Гудило ударит по природному заповеднику "Черные земли", где и обитают редкие птицы. "«Черные земли» расположены на территории Пролетарского водохранилища (озеро Маныч-Гудило – центральная и наиболее широкая часть этого водохранилища – прим. "Кавказского узла"). Естественно, мы обеспокоены ситуацией. Но мы принимаем меры и верим, что вода пополнит Маныч и все будет нормально", - подытожил чиновник.

Директор заповедника: воды в Маныче больше, чем в прошлом году



Уровень воды в Маныче поднимается и снижается "с периодичностью 30-50 лет", заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор государственного заповедника "Черные земли" Батаар Убушаев.

"На американских картах 1950-х годов видны острова, отмели, косы, которые сейчас находятся под водой. Допустим, наш остров Пятисотка на этих картах – всего лишь полуостров. Я не вижу в сегодняшнем обмелении ничего катастрофического. Пеликаны как гнездились на островах, так и будут гнездиться, потому что островов станет еще больше. Чайки, крачки, колпицы также гнездятся на островах, поэтому об обеднении орнитофауны речь сейчас не идет", - констатировал биолог.

По его словам, на территории заповедника гнездятся "розовый и кудрявый пеликаны, колпица, каравайка, шилоклювка, утка савка". "Это наиболее ценные виды птиц, которые у нас обитают. Кроме того, около двух десятков видов птиц останавливаются у нас во время весенних и осенних перелетов", - уточнил Убушаев.

Специалисты "Черных земель" не готовят для правительства Калмыкии никаких рекомендаций относительно наполнения озера водой, добавил директор заповедника.

"Заповедник занимается наблюдением за изменениями в природной среде. А давать рекомендации, принимать меры – это в данном случае прерогатива Минприроды. Насколько я знаю, они предлагают проколоть дамбу на автотрассе, которая идет через Приютное (село в Калмыкии – прим. "Кавказского узла") в Дивное (село в Ставропольском крае – прим. "Кавказского узла")", - сказал он.

Убушаев затруднился пояснить, о каком "минимальном" уровне воды в озере Маныч-Гудило говорил 31 мая министр природных ресурсов Калмыкии. "Этой весной прошли дожди, и сейчас у нас и воды, и травы больше, чем в прошлом году", - заверил представитель "Черных земель".

Во время исследований в 2014 году уровень минерализации воды в озере Маныч-Гудило достиг 78 граммов на литр, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель экологической общественной организации "Наш край" Светлана Уланова.

"С тех пор мы на Маныч не ездили. Дело в том, что у нас каждый раз меняется госзадание, которое выдается на три-четыре года. Сейчас в приоритете водоемы, которые для республики важны в плане хозяйственного использования. А вода в Маныче гиперсоленая, скот такую воду не пьет, для хозяйственных нужд она непригодна", - рассказала Уланова.

По ее словам, в Калмыкии в последние годы мелеют "практически все водоемы". "В этом году мы исследуем водоемы Аршань-Зельмень, Цаган нур (калмыцкое название озера Сарпа – прим. "Кавказского узла"), Чограй и Деед-Хулсун. Все они мелеют, как от природных факторов, так и от антропогенных", - констатировала эколог.