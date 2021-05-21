Сельчане добились расчистки канала к пересыхающему озеру Сарпа в Калмыкии

21 мая 2021, 05:30

После жалоб сельчан на проблему пересыхания Сарпы обратила внимание прокуратура, по требованию которой очищен от ила и камыша канал, питающий водой это озеро. В "Калммелиоводхозе" считают, что для спасения озера нужна федеральная программа и субсидии Москвы на его пополнение водой из Волги.

Прокуратура Калмыкии обязала Сарпинский филиал "Калммелиоводхоза" расчистить канал ВР-1, питающий водой озеро Сарпа после того, как главы двух поселков Октябрьского и Кетченеровского районов обратились в Минприроды республики, сообщил 20 мая корреспонденту "Кавказского узла" глава Чкаловского сельского муниципального образования Кетченеровского района Санал Джанджин.

"Напротив поселка Эвдык (входит в состав Чкаловского СМО - прим. "Кавказского узла"), на другом берегу Сарпы, находится поселок Цаган Нур Октябрьского района. Глава этого села Галина Эняева и я написали письма в Минприроды по поводу ситуации с озером. А Минприроды уже обратилось в прокуратуру. Не знаю, обращались ли жители наших сел в какие-то инстанции ранее. Я недавно стал главой (в июне 2020 года - прим. "Кавказского узла"). С моей стороны это первое обращение. Республиканские власти сообщили нам, что вопрос находится на контроле правительства России", - сказал Джанджин.

По его словам, расчистка канала, питающего озеро, началась 13 мая, вода уже дошла до плотины у поселка Эвдык. "До этого воды здесь не было совсем – на месте озера росла трава. Не могу сказать, сколько именно поступило воды, но прибавилось существенно. Если озеро восстановят, жители наших поселков (помимо Цаган Нура и Эвдыка на берегу озера находится еще поселок Тугтун Кетченеровского района - прим. "Кавказского узла") будут очень рады. Раньше здесь добывали рыбу. А теперь, чтобы напоить скот, приходится либо колодцы рыть, либо покупать привозную воду", - рассказал глава муниципалитета.

По его словам, в Чкаловском СМО проживает около тысячи человек. Численность поголовья скота у жителей села он не назвал.

Согласно информации официальных сайтов двух других поселков, расположенных на берегу Сарпы, в Цаган-Нуре проживает около 900 человек, в поселке Тугтун – около 500. Получить комментарии глав этих поселений корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Жители расположенных у Сарпы поселков неоднократно обращались к республиканским властям с просьбой восстановить озеро, однако ранее их обращения оставались без ответа, рассказал "Кавказскому узлу" уроженец поселка Эвдык, попросивший не называть его имени.

"Сарпинские озера пересыхают не только в Калмыкии, но и в Волгоградской области. Я точно знаю, что жители наших трех сел обращались к Бату Хасикову в 2019 году, когда его только назначили главой республики. Он тогда ответил, что ему нужно время, чтобы разобраться в ситуации. В 2017-м в поселке Тугтун снимали сюжет об озере корреспонденты телеканала «Агро ТВ», созданного при содействии федерального Минсельхоза. Так что для правительства России ситуация с Сарпой – тоже не новость", - считает он.

Сюжет "Агро ТВ" "Озеро Сарпа гибнет вместе со скотоводством" размещен в Youtube 2 ноября 2017 года. Глава КФХ Валерий Бакуров рассказал в этом сюжете, что в 1980-х годах, когда на территории поселка Тугтун работали поливные участки, глубина Сарпы достигала 4-5 метров. По его словам, жители трех поселков содержали 5-6 тысяч голов скота, которых гоняли на водопой к озеру. Рыболовецкие бригады получали годовую квоту на добычу 40-50 тысяч тонн рыбы. 19 мая 2021 года глава Цаган-Нурского СМО Галина Эняева в интервью телеканалу "Вести-Калмыкия" сообщила, что "на озере последний улов рыбы был в 2013 году – 50 тонн".

По словам местного жителя, пересыхание Сарпы негативно отразилось как на развитии животноводства, так и на экологии двух районов Калмыкии. "Когда было озеро, не надо было тратиться на водопой. Рос камыш, которым скот питался зимой. Сейчас содержание скота значительно подорожало – люди стали сокращать поголовье. Кроме того, Сарпа отличалась разнообразной флорой и фауной. Я не специалист. Но сходу могу назвать десяток видов рыб, которые водились в озере: щука, линь, лещ, сом, жерех, карась, сазан, толстолобик, окунь, налим. На озере останавливались перелетные птицы – гуси, утки. Лебеди выводили потомство. Здесь обитали цапли, пеликаны", - рассказал он.

Прокуратура по результатам рассмотрения обращения жителей поселка Цаган Нур Октябрьского района внесла представление в адрес "Калммелиоводхоза" с требованием устранить нарушения законодательства в сфере природопользования, связанные с пересыханием озера Сарпа. Установлено, что при длительной эксплуатации канала ВР-1, через который поступает вода в озеро, наблюдается уменьшение площади поперечного сечения канала из-за ила и обильного зарастания кустарниками и камышами, говорится в сообщении от 17 мая на сайте прокуратуры Калмыкии.

Беспрепятственный пропуск воды в озеро Сарпа восстановлен, при этом очистка участка канала ВР-1 от заиления и зарастания кустарниками и камышами будет предложена к включению в план противопаводковых мероприятий 2022 года с привлечением средств федерального бюджета, отметили в ведомстве.

Численность населения Октябрьского района составляет примерно 8 тысяч человек. С учетом личных подсобных хозяйств животноводством занимается около 1,5 тысячи жителей района, с рисоводством прямо и косвенно связаны примерно 350 человек, сообщил "Кавказскому узлу" и.о. начальника отдела развития агропромышленного комплекса администрации района Джангар Каруев.

Сарпа начала пересыхать из-за подорожания оросительных работ

Озеро Сарпа начало пересыхать "более десяти лет назад", для того, чтобы его возродить, потребуется помощь федерального центра, заявила "Кавказскому узлу" ведущий инженер-мелиоратор Сарпинского филиала "Калммелиоводхоза" Светлана Калиновская.

"Раньше озеро подпитывалось калмыцкой и астраханской оросительными системами. Кроме того, сброс воды шел с наших и астраханских рисовых чеков. Теперь орошение стало дорогим. Вся вода расписана по хозяйствам согласно госконтрактам и госзаданию. Лишней воды нет. В последние годы озеро подпитывалось только с калмыцких рисовых чеков в Октябрьском районе, где работают четыре рисоводческих хозяйства. Чтобы восстановить Сарпу, нужна специальная федеральная программа. У нас выделяются федеральные субсидии на орошение, а надо – именно на пополнение озера чистой водой напрямую из Волги", - сказала Калиновская.

По требованию прокуратуры сотрудники "Калммелиоводхоза" "убрали перемычку", которая перенаправляла "сбросную воду" на заполнение лиманов в поселке Ханата Малодербетовского района, отметила она. "Но это капля в море. Надо в десятки или даже в сотни раз больше воды, чтобы наполнить Сарпу. Это вопрос не одного дня и не одного года. Нужно пополнять озеро водой весной и осенью – до наступления морозов. Летом – нереально, поскольку вода нужна для затопления рисовых чеков", - пояснила специалист.

До пересыхания общая длина озера составляла 56 километров "при средней ширине полтора километра", уточнила Калиновская.

Эколог отметила резкое сокращение площади озера

В 2019 году площадь Сарпы сократилась с 60 квадратных километров до 1,7 квадратных километра, а минерализация воды увеличилась "в десять раз по сравнению со средней многолетней нормой" - до 107 граммов на литр, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель экологической общественной организации "Наш край" Светлана Уланова.

В 2020 году озеро не исследовалось из-за эпидемии коронавируса, пояснила она. "В этом месяце мы уже там побывали – взяли пробы, описали растительность вокруг. Но мы еще не обработали материал и, не имея на руках данных, я не могу точно сказать, в какую сторону изменилась ситуация", - сказала Уланова.

Непосредственно озеру Сарпа в год необходимо до 50 миллионов кубометров воды из Волги, тогда как фактически поступает "менее 20 млн кубометров", говорится в сообщении от 12 апреля на сайте правительства Калмыкии. "Выходом из ситуации могла бы стать подача волжской воды напрямую в озеро в течение 3-4 лет. Параллельно с этим – расширение площадей посевов риса, а значит, увеличение объемов воды из чеков в озеро Сарпу", - отмечается в сообщении.