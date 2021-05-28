Суд арестовал подозреваемых в подготовке терактов на Ставрополье

28 мая 2021, 15:38

Двое подозреваемых в подготовке терактов в Ставропольском крае заключены под стражу на два месяца, сообщило сегодня краевое управление ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали двух сторонников запрещенной террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракты на Ставрополье в преддверии майских праздников, сообщила ФСБ.

Суд отправил под стражу двух подозреваемых в подготовке терактов на территории края, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ региона.

"После задержания [подозреваемых] судом им была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - процитировало ТАСС слова представителя управления.

Видео задержания подозреваемых было опубликовано 27 мая на YouTube-канале ГТРК "Ставрополье". Один из задержанных, который стоит в наручниках перед найденными у него компонентов для изготовления взрывчатки, рассказал, что часть из них он приобрел самостоятельно, остальные ему привезли. Он поясняет, что хотел сделать горючую смесь, на вопрос оперативника о цели ее изготовления он ответил: "Попросили. Ну, я думаю, использовать против населения".

В квартире у второго задержанного были также изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, а также флаг "Исламского государства"*, следует из видео.

На 15:27 мск видеоролик набрал 2385 просмотров, 30 отметок "нравится" и шесть комментариев.

"Кавказский узел" писал, что 25 мая ФСБ отчиталась о задержании в Ставропольском крае сторонника "Исламского государства"*, который готовил теракт в Норильске. Он был задержан после того, как силовики нашли в оборудованном им тайнике взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Также 5 апреля спецслужба рапортовала о задержании в Кисловодске трех участников ячейки "Исламского государства"*. По версии следствия, они причастны к организации финансирования террористов в Сирии. Кроме того, в Кисловодске был задержан их знакомый, который планировал нападения на силовиков с использованием самодельных гранат.

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* - ИГ (Исламское государство) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.