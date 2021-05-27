Сотрудник ФСБ. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

27 мая 2021, 13:40

ФСБ рапортовала о предотвращении двух терактов на Ставрополье

Силовики задержали двух сторонников запрещенной террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракты на Ставрополье в преддверии майских праздников, сообщила ФСБ.

На Ставрополье предотвращены два теракта. Подозреваемые, которые планировали их совершить, были задержаны в апреле, но силовики сообщили об этом только сегодня.

Оба задержанных – сторонники террористической организации "Исламское государство"*, уточнила ФСБ. "Федеральной службой безопасности в апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольскою края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками ИГ*", – привело сегодня сообщение спецслужбы РИА "Новости".

Один из задержанных – житель Ставрополя, присягнувший на верность ИГ*. Он намеревался совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона, используя самодельное зажигательное устройство, пояснила ФСБ. "[Также] на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера", – привел сегодня ТАСС сообщение ФСБ.

Силовики обнаружили в гараже у одного из задержанных "средства террора". В доме у другого были изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, из которых он планировал изготовить самодельную бомбу, сказано в информации.

"Кавказский узел" писал, что 25 мая ФСБ отчиталась о задержании в Ставропольском крае сторонника "Исламского государства"*, который готовил теракт в Норильске. Он был задержан после того, как силовики нашли в оборудованном им тайнике взрывчатые вещества и поражающие элементы.

Также 5 апреля спецслужба рапортовала о задержании в Кисловодске трех участников ячейки "Исламского государства"*. По версии следствия, они причастны к организации финансирования террористов в Сирии. Кроме того, в Кисловодске был задержан их знакомый, который планировал нападения на силовиков с использованием самодельных гранат.

"Кавказский узел" публикует новости о том, как влияет война на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" можно ознакомиться со справкой "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - ИГ (Исламское государство) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Житель Ставрополья арестован по делу о нападении боевиков Басаева на Дагестан", "Житель Ставрополья оштрафован за публичное оправдание теракта", "Арестованы подозреваемые по делу о подготовке теракта в Кисловодске".

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