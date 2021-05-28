Застройщик добился права вырубить реликтовый парк в Сочи

28 мая 2021, 05:19

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих инстанций, вставших на сторону сочинского застройщика. По решению суда мэрия Сочи обязана без торгов передать в долгосрочную аренду с правом застройки участок, на котором расположена роща магнолий около пансионата "Светлана".

Как информировал "Кавказский узел", в 2017 и в 2018 годах двум фирмам было выдано разрешение на стройку двух апарт-отелей и были заключены договора долгосрочной аренды на муниципальную парковую зону, где расположена роща магнолий. Позднее все эти документы по требованию прокуратуры были отменены арбитражными судами. Но фирмы заключили договор с физлицом и передали ему права аренды на участок вместе с разрешением его застройки апарт-отелями. Лазаревский районный суд Сочи по иску этого физлица обязал мэрию заключить с ним договор аренды земли без торгов. Это решение мэрия обжаловала сначала в краевом суде, а затем подала кассационную жалобу. Краевой суд, как и районный, встал на сторону нового арендатора, посчитав, что он вместе с правом аренды участка приобрел право его застройки.

Единственный оставшийся реликтовый парк, находящийся в исторической зоне памятников истории и архитектуры микрорайона "Светлана", может погибнуть, поскольку ему угрожает застройка, рассказали сочинские активисты. По словам члена географического общества, эколога Юлии Набережной, на территории парка произрастает роща магнолий, при этом одна из них признана "Памятником природы "Магнолия крупноцветная".

27 мая Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без удовлетворения жалобу администрации Сочи, сообщается на сайте суда.

На решения нижестоящих судов кассационную жалобу подавали также жители Сочи, однако она была оставлена судом без рассмотрения, сообщил адвокат Михаил Школьник корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, жители Сочи не намерены сдаваться и отдавать парк застройщикам и продолжат борьбу за свои права на благоприятную окружающую среду. "Полагаю, что сочинцам нужно в данной ситуации потребовать от прокуратуры и администрации, чтобы они срочно оспорили договоры уступки прав аренды муниципальной земли с застройщиками по месту нахождения участка. Исходные договора аренды с застройщиками должны быть признаны ничтожными, только так удастся сохранить парк", - считает адвокат.

Жители Сочи разместили на сайте Change.org петицию с требованием об исключении приватизации земель, занятых парком с реликтовыми деревьями. К 4.15 мск 28 мая петиция собрала 1427 подписей.

Сообщений относительно решения кассационного суда на сайтах мэрии Сочи и прокуратуры края по данным на 4.15 мск 28 мая не было.