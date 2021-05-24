Число участников голодовки в селе Шукрути выросло до восьми

24 мая 2021, 18:09

Три жительницы грузинского села Шукрути зашили себе рты, присоединившись к голодовке с требованием к компании Georgian Manganese выплатить компенсацию за ущерб домам сельчан. На 14-й день голодовки в ней участвуют восемь человек.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая три жителя села Шукрути в Имеретии зашили себе рты, заявив, что производство Georgian Manganese ("Грузинский марганец") наносит огромный ущерб их домам. 18 мая стало известно, что число голодовки увеличилось до пяти. Протестующие требуют от компании Georgian Manganese возместить им ущерб, причиненный в результате добычи марганца. По их версии, компания обнаружила залежи марганца на участке села Шукрути, на котором расположены жилые дома, и в результате добычи марганца дома стали разрушаться, а сейчас находятся в аварийном состоянии.

К акции протеста жителей села Шукрути сегодня, на четырнадцатый день голодовки, присоединились три женщины, в знак протеста зашившие себе рот. Участники голодовки разбили палатки, в одной разместились мужчины, в другой - женщины. Голодающие в палатках лежат на кроватях, следует из репортажа телекомпании "Мтавари архи", которая процитировала слова новых участниц акции.

К требованиям голодающих никто не прислушивается, пожаловалась, в частности, Тамар Купатадзе. "Наши дома рушатся, решатся все дома в деревне, но протестуем только мы и зашили рты. Мы приняли решение - или смерть или жизнь", - сказала она.

Другая участница акции Вера Купатадзе также обратила внимание, что на 14-й день голодовки на протестующих никто не обращает внимание и подводят их к гибели. "Я, как мать, встала рядом с ними и прибегла к голодовке", - заявила женщина.

Представители Georgian Manganese ранее заявили, что акция протеста сельчан ангажированная и напомнили, что выплачивают компенсации. 16 мая компания заявила, что ей удалось прийти к соглашению с жителями села Шукрути, и в ближайшие 15 месяцев сельчане получат компенсации на более чем 205 миллионов долларов.

Напомним, в начале 2020 года жители Шукрути перекрыли входы в рудники Georgian Manganese, после чего компания пошла на выплату компенсаций. За год было выплачено более 1,7 миллиона лари (497,3 тысячи долларов), однако многие пострадавшие сочли предложенную сумму слишком маленькой. В ноябре 2019 года жители села Шукрути блокировали дороги, по которым ездит транспорт компании Georgian Manganese Holding, заявив, что добыча марганцевой руды привела к экологической катастрофе и повреждению их домов. Представитель компании отверг эти обвинения.