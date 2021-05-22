Обвиняемые по делу о смерти Сутуги отпущены из СИЗО

22 мая 2021, 21:12

Суд отказался продлевать арест четверым уроженцам Чечни и Ингушетии, обвиненных в избиении антифашиста Алексея Сутуги, после которого он скончался.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября известный антифашист Алексей Сутуга скончался в московской больнице, куда был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данным полиции, его избили четверо уроженцев Чечни, они задержаны и заключены под стражу. В драке участвовали и уроженцы Ингушетии, а причиной конфликта стала мелкая кража из магазина, к которой Сутуга в действительности не имел никакого отношения, сообщили активисты "Автономного действия". Они предположили, что кражу мог совершить кто-то из компании, в которой находился Сутуга, а участники избиения сочли оскорбленной жену одного из них, продавщицу магазина.

Правозащитный центр "Мемориал" ранее признавал антифашиста Алексея Сутугу политзаключенным. Сутуга в последние годы жил в Москве, зарабатывал на стройках, ремонтных и монтажных работах. Он участвовал в различных творческих проектах, в частности, в спектаклях "Театра.doc", незадолго до смерти вышла его книга "Диалоги о тюрьме". На Украине у него остался сын-третьеклассник.

Мещанский районный суд Москвы отказался продлевать арест четверым обвиняемым по делу о гибели Алексея Сутуги, говорится на сайте московских судов общей юрисдикции. Решение было вынесено 21 мая. Все четверо отпущены под подписку о невыезде, и теперь они могут скрыться на территории кавказских республик, заявила представитель погибшего Светлана Сидоркина. Как следует из материалов дела, ни у одного из отпущенных из-под стражи нет ни жилья, ни регистрации в Москве, ни официального места работы, ни какого-либо постоянного источника доходов. Суд счел что основания для заключения под стражу «утратили свое значение», передала сегодня "Новая газета". Столь мягкая мера пресечения на фоне жестких решений судов по политическим делам возмутительна, заявила Светлана Сидоркина. "Как будто специально рассмотрели вопрос об изменении меры пресечения в пятницу, в восемь часов вечера, перед выходными", — добавила она