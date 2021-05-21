Мэр Майкопа заподозрен в мошенничестве

21 мая 2021, 19:40

Бывший глава Майкопа Андрей Гетманов, арестованный по делу о вымогательстве, пытался обманом получить участки земли стоимостью 13 миллионов рублей, предположило следствие.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации Майкопа Андрей Гетманов был задержан 24 марта по подозрению в вымогательстве. По решению суда он арестован на два месяца. 2 апреля следствие сообщило, что Гетманов также подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. 9 апреля Совет народных депутатов Майкопа досрочно прекратил полномочия главы города Андрея Гетманова.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет фермера и потребовал от него обменяться земельными участками, расположенными в Майкопском районе. При этом разница в стоимости участков составляла более 5 млн рублей, и предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Тогда подозреваемый стал угрожать физической расправой вплоть до убийства, и фермер согласился на обмен, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Бывший глава Майкопа Андрей Гетманов заподозрен в покушении на мошенничество. По данным следствия, подозреваемый в июле 2017 года попытался присвоить три участка в пригороде Майкопа общей стоимостью 13 миллионов рублей, которые находились в собственности и в аренде у его знакомого. По версии следствия, подозреваемый убедил владельца земли уступить права на участки, пообещав взамен предоставить права аренды на равноценные участки. Однако стоимость участка, который Гетманов планировал передать своему знакомому, составляла 9 миллионов рублей, сообщило сегодня управление СКР по Адыгее.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, так как был получен отказ в регистрации перехода права собственности на один из земельных участков", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Все уголовные дела в отношении Андрея Гетманова соединены в одно производство, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на следствие.

Комментариями от Андрея Гетманова или его официальных представителей относительно нового эпизода уголовного дела "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, Андрей Гетманов был назначен мэром Майкопа 1 февраля 2018 года. Совет народных депутатов Майкопа единогласно проголосовал за его назначение.