Депутаты уволили арестованного главу Майкопа

09 апреля 2021, 21:09

Совет народных депутатов Майкопа принял решение о досрочном прекращении полномочий главы города Андрея Гетманова, находящегося под следствием по делу о вымогательстве. Исполняющим обязанности главы города назначен первый замглавы администрации Сергей Стельмах.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации Майкопа Андрей Гетманов был задержан 24 марта по подозрению в вымогательстве. По решению суда он арестован на два месяца. 2 апреля следствие сообщило, что Гетманов также подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет фермера и потребовал от него обменяться земельными участками, расположенными в Майкопском районе. При этом разница в стоимости участков составляла более 5 млн рублей, и предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Тогда подозреваемый стал угрожать физической расправой вплоть до убийства, и фермер согласился на обмен, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Совет народных депутатов Майкопа в пятницу принял решение о досрочном прекращении полномочий главы города Андрея Гетманова, находящегося под следствием. "Сегодня состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов Майкопа, на ней принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования "Город Майкоп" с 9 апреля", - привел ТАСС слова председателя совета народных депутатов Майкопа Азмета Джаримока.

С 10 апреля исполняющим обязанности главы Майкопа назначен замглавы администрации города Сергей Стельмах. В течение 10 дней со дня досрочного прекращения полномочий главы Майкопа должно быть принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра проинформировало ИА "Адыгея Сегодня".

Напомним, Андрей Гетманов был назначен мэром Майкопа 1 февраля 2018 года. Совет народных депутатов Майкопа единогласно проголосовал за его назначение.