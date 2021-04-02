Глава Майкопа заподозрен в хранении боеприпасов

02 апреля 2021, 11:31

Новое уголовное дело возбуждено против главы администрации Майкопа, арестованного по делу о вымогательстве. Он заподозрен также в том, что незаконно приобрел и хранил у себя боевые патроны.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации Майкопа Андрей Гетманов был задержан 24 марта по подозрению в вымогательстве. По решению суда он арестован на два месяца.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет фермера и потребовал от него обменяться земельными участками, расположенными в Майкопском районе. При этом разница в стоимости участков составляла более 5 млн рублей, и предприниматель отказался от невыгодной для него сделки. Тогда подозреваемый стал угрожать физической расправой вплоть до убийства, и фермер согласился на обмен, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

В отношении главы администрации Майкопа возбуждено новое уголовное дело. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (чсть 1 статьи 222 УК РФ), сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

По данным следствия, подозреваемый незаконно приобрел и хранил боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были изъяты в ходе обыска в его доме. "Обыск проводился на основании ранее возбужденного уголовного дела... В настоящее время по первому уголовному делу чиновнику предъявлено обвинение, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела соединены в одно производство", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, Андрей Гетманов был назначен мэром Майкопа 1 февраля 2018 года. Совет народных депутатов Майкопа единогласно проголосовал за его назначение.