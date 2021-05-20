20 мая 2021, 14:29

Состояние пострадавшей при пыльной буре в Астрахани девочки названо тяжелым

Десятилетняя девочка, пострадавшая в результате падения дерева в Астраханской области, находится в стабильно тяжелом состоянии. У второго пострадавшего в результате пыльной бури диагностировано сотрясение мозга, он находится под присмотром врачей, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

Как писал "Кавказский узел", два человека пострадали 19 мая при пыльной буре в Астраханской области. Ребенка в поселке Оранжереи придавило деревом, на жителя Астрахани упали кирпичи. Оба пострадавших были госпитализированы, сообщил Минздрав региона.

Следователи начали проверку обстоятельств травмирования ребенка в результате падения дерева. "10-летняя девочка гуляла неподалеку от дома в селе Оранжереи Икрянинского района Астраханской области. В результате сильного порыва ветра дерево упало на ребенка. Несовершеннолетнюю с травмой головы и позвоночника госпитализировали в областную детскую клиническую больницу", - сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай проинформировал, что девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. В результате пыльной бури также пострадал молодой человек 2002 года рождения. Он получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины, когда на улице Баумана, 9 произошло обрушение кирпичной кладки балкона и оконной рамы. Молодой человек находится под присмотром врачей. Также упавшие деревья и строительные конструкции повредили пять автомобилей, пишет "Интерфакс".

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