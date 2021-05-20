Ростовский учитель оштрафован за участие в нежелательной организации

20 мая 2021, 03:51

Суд в Батайске признал учителя истории и обществознания Александра Рябчука участником деятельности нежелательной организации "Открытая Россия" из-за его присутствия на форуме депутатов. Защита обжалует это решение, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", учитель истории и обществознания Александр Рябчук принял участие в шествии сторонников Алексея Навального в Ростове-на-Дону 23 января, после чего, по его словам, был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. Рябчук также был и на акции протеста 31 января в центре Ростова-на-Дону. В квартире, где живут бывшая жена и дочка учителя, 3 февраля прошел обыск, пожаловался сам Рябчук. На следующий день Кировский райсуд Ростова-на-Дону арестовал Рябчука на десять суток: на пять суток за участие в акции 23 января и пять суток – за 31 января. 10 марта суд признал законным арест Рябчука. Сам он настаивает, что не нарушил закон, ведя прямую трансляцию с акции.

23 января по всей России прошли уличные протесты сторонников Алексея Навального, в которых, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. На акции в поддержку Навального в Ростове-на-Дону 23 января были задержаны 75 человек, сообщил губернатор Василий Голубев. 31 января в Ростове-на-Дону, как и во многих других российских городах, также прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 2 февраля, суды вынесли решения об административном аресте 42 участников акции, еще 80 активистам назначены штрафы.

Мировой судья судебного участка № 4 в Батайске 19 мая назначил Александру Рябчуку штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Сергей Ковалевич. Учитель был признан виновным в «осуществлении деятельности на территории Российской Федерации иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности» (статья 20.33. КоАП РФ), сказал он.

Рябчук не отрицал, что в марте приезжал на форум муниципальных депутатов в Москве, однако отверг связь с «Открытой Россией»*, пояснил адвокат. «Рябчук сказал в суде, что он молодой политик. Был объявлен такой форум, он приехал послушать выступающих, интересных политиков, сидел в последних рядах . Форум не состоялся – через десять минут после его начала пришел ОМОН, стали задерживать людей. Никакой символики «Открытой России»* там не было» - сказал Ковалевич.

По словам адвоката, суд отклонил ряд ходатайств защиты. «Мы заявляли ходатайство с просьбой об ознакомлении с материалами дела — отказали, с просьбой в вызове свидетелей - сотрудников полиции, которые составляли рапорты, — отказали, просили истребовать само решение о том, что "Открытая Россия"* признана нежелательной организацией — отказали, отвод судье заявляли — отказали, просили дать время подготовиться к речи — отказали. Суд был явно настроен во что бы то ни стало рассмотреть это дело именно сегодня», - считает он.

Постановление о назначенном Рябчуку штрафе будет обжаловано в Батайском городском суде, добавил Ковалевич.

По версии полиции, проходивший в Москве 13 марта форум муниципальных депутатов был организован движением "Открытая Россия"*, которое признано нежелательным. На форуме силовиками было задержано 193 человека, в том числе Рябчук, сообщило издание "Кавказ.Реалии"**.

"Полицейский объяснил в автозаке, что там [на форуме] был представитель нежелательной организации — «Открытой России»*, и публичные мероприятия нельзя было проводить [...]задержали всех. Начали с организаторов, потом принялись за остальных, - процитировало Рябчука издание 161.RU.

Напомним, учитель истории и обществознания лицея №11 в Ростове-на-Дону и победитель муниципального этапа всероссийского конкурса "Учитель года - 2020" Александр Рябчук уволился с занимаемой должности в конце января, со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщил 4 февраля "Интерфакс". "27 января Рябчук подал заявление об увольнении по собственному желанию с занимаемой должности с 29 января. Он был уволен с занимаемой должности на основании личного заявления по собственному желанию", - проинформировало агентство.

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* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** издание включено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.