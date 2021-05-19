Полицейский в Абхазии. Фото пресс-службы МВД Абхазии http://uos.mvdra.org/

19 мая 2021, 09:50

Кемал Ардзинба убит в результате нападения в Сухуме

Вечером 18 мая в Сухуме неизвестные произвели три выстрела в племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбу, после чего он был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Полиция объявила план "Перехват".

18 мая в Сухуме у дома №6 по улице Имама Шамиля в 17.40 часов по местному времени (16.40 мск) в результате стрельбы был ранен Кемал Ардзинба. После чего он был доставлен в больницу, где скончался, сообщило вечером 18 мая на своем сайте МВД Абхазии.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра. Полиция перекрыла выезды из Сухума, усилены посты ДПС, объявлен план "Перехват", добавило ведомство.

Примерно в 17.00 по местному времени (16.00 мск) в Сухуме Ардзинба был ранен во дворе своего дома из огнестрельного оружия неустановленного образца, в него было произведено не менее трех выстрелов. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 99 и  части 2 статьи 217 УК Абхазии, сообщила на своем сайте вечером 18 мая прокуратура региона.

Племянника первого президента Абхазии расстреляли из снайперской винтовки в собственном доме, в убийстве участвовали три человека в масках. В Ардзинбу попали три пули — в пах, плечо и руку, передало 18 мая издание JAMnews.

По одной из версий, нападение на Ардзинбу могла быть результатом мести, поскольку он причастен к тройному убийству на Набережной махаджиров в ноябре 2019 года, когда были застрелены криминальные авторитеты Алхас Авидзба и Астамур Шамба, а также официантка ресторана, в котором сидели молодые люди, Доминика Акиртава, предположило 18 мая "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" ранее писал, что на Кемала Ардзинбу 25 июня 2004 года в Сухуме было совершено покушение, в результате которого он получил ранение в руку. Этот инцидент не был связан с политической обстановкой в Абхазии, отметил тогда источник. "Это разборки, которые лежат вне плоскости политики", – пояснил он.

Кемал Ардзинба – племянник первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Поскольку у Владислава Ардзинбы (умер в 2010 году) не было прямого наследника мужского пола, племянник стал его названым сыном, получив соответствующую роль и в семье, и в обществе, отметило 18 мая "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, что Владислав Ардзинба возглавлял Абхазию с 1994 по 2005 годы. Под его руководством абхазский парламент взял курс на независимость от Грузии. Он был инициатором восстановления действия Конституции Абхазской Советской Республики 1925 года, провозгласившей государственный суверенитет Абхазии. Скончался 4 марта 2010 года в возрасте 64 лет, говорится в биографической справке о Владиславе Ардзинбе в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Оппозиция начала народный сход в Сухуме", "Останки десяти погибших в Абхазии идентифицированы в Тбилиси", "В Грузии идентифицированы переданные из Абхазии останки четырех человек, погибших в боях в 1993 году".

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