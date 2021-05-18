Свидетель Иеговы* Пономаренко приговорена ростовским судом к условному сроку

18 мая 2021, 17:33

Суд в Ростове-на-Дону сегодня признал виновной в причастности к экстремистской организации Свидетеля Иеговы* Людмилу Пономаренко и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из Ростова-на-Дону Людмила Пономаренко заявила на допросе в суде 26 марта, что она не причастна к деятельности запрещенного судом юридического лица, а лишь исповедовала религию и участвовала в богослужениях. В ходе прений 14 мая прокурор потребовал для Людмилы Пономаренко два года лишения свободы условно. Защита попросила оправдать ее, в последнем слове Пономаренко заявила о своей невиновности.

Людмила Пономаренко приговорена к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Ленинского райсуда Ростова-на-Дону.

По версии следствия, Пономаренко с 12 ноября 2017 года по 18 сентября 2018 года "лично принимала участие в деятельности местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* "Центральная, Ростов-на-Дону", которая являлась "структурным подразделением запрещенного в России "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*" (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). В частности, она "принимала участие в незаконных религиозных собраниях организации" и распространяла религиозную литературу, считают следователи. Обвинение также полагает, что на собраниях "звучали призывы к побуждению к отказу от участия в выборах, отказу от почитания госсимволов и отказу от оказания медпомощи".

Пономаренко примет окончательное решение по поводу обжалования приговора после его получения и ознакомления с его полным текстом, пояснил ее адвокат по назначению Сергей Заикин. "Скорее всего, да, апелляционную жалобу напишет, вручат [приговор] завтра", - сказал он.

"[Приговор] не то чтобы ожидаемый, скорее, других вариантов особо не было. По сути, зафиксированы только песнопения по видеосвязи", - отметил адвокат. По его словам, в материалах дела говорится, что песнопения проводили старейшины организации, и организация Свидетелей Иеговы* действовала. "Это не так. Юридическое лицо прекратило свое существование по решению суда, и больше такой организации не существовало", - сказал Заикин.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц никак не затронет право отдельных верующих исповедовать религию. Но правоприменительная практика по этому судебному решению обернулась волной уголовных дел в отношении Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием в России столкнулись уже 417 верующих этой конфессии, включая 30 в ЮФО и 23 в СКФО, Ростовская область лидирует среди регионов юга России по числу уголовно преследуемых верующих, указано в справке "Свидетели Иеговы* — экстремисты или жертвы беззакония?

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области уголовные дела на основании судебного решения по иску Минюста о ликвидации всех структурных подразделений "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*" были заведены в отношении 16 верующих. 17 декабря 2020 года ростовский Свидетель Иеговы* Руслан Алыев был приговорен к двум с половиной годам условного лишения свободы, суд признал его участником экстремистской организации. Его единоверец Семен Байбак 21 декабря 2020 года был приговорен к трем с половиной годам условно. Супруга Александра Паркова Галина 26 января была приговорена к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно. Все трое верующих обжаловали это решение, однако Ростовский областной суд оставил приговоры без изменений.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.