Обвинение запросило условный срок для Свидетеля Иеговы* Людмилы Пономаренко

14 мая 2021, 15:28

Прокурор потребовал для Свидетеля Иеговы* из Ростова-на-Дону Людмилы Пономаренко, обвиняемой в участии в экстремистской организации, двух лет лишения свободы условно. Защита попросила оправдать ее, в последнем слове Пономаренко заявила о своей невиновности, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* из Ростова-на-Дону Людмила Пономаренко заявила на допросе в суде 26 марта, что она не причастна к деятельности запрещенного судом юридического лица, а лишь исповедовала религию и участвовала в богослужениях. Верующая посетовала, что ее банковская карта заблокирована, а часть пенсии удерживается.

По версии следствия, Пономаренко с 12 ноября 2017 года по 18 сентября 2018 года "лично принимала участие в деятельности местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* "Центральная, Ростов-на-Дону", которая являлась "структурным подразделением запрещенного в России "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*" (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). В частности, она "принимала участие в незаконных религиозных собраниях организации" и распространяла религиозную литературу, считают следователи. Обвинение также полагает, что на собраниях "звучали призывы к побуждению к отказу от участия в выборах, отказу от почитания госсимволов и отказу от оказания медпомощи". Пономаренко отрицает вину.

Сегодня в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону состоялись прения по делу 70-летней Людмилы Пономаренко.

На заседании присутствовал старший прокурор прокуратуры Южного федерального округа, который со ссылкой на "некие документы и списки" и совокупность доказательств указал, что Пономаренко состояла в организации и "была чуть ли не старейшиной", сообщил адвокат Пономаренко по назначению Сергей Заикин. "Прокурор запросил два года условно. Я отметил, что это беспочвенно", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Защита попросила суд вынести оправдательный приговор, сказал Заикин. "Я указал, что Людмила Пономаренко не входила в экстремистскую организацию ни тогда, когда она была разрешена, ни после этого. Кроме этого, не установлено, кто вновь создал организацию после того, как она прекратила свое существование. Как можно участвовать в деятельности организации, не зная о наличии такой организации?" - отметил он.

Пономаренко выступила сегодня с последним словом, в котором заявила о своей невиновности. "Она сказала, что нельзя судить за ее религиозность, а то, что она с верующими обсуждает вопросы религии, не может быть деятельностью организации. Организация как юрлицо осуществляет деятельность, направленную на осуществление каких-либо административных, ресурсных действий, но ни в коем случае не религиозных", - подчеркнул Заикин.

Оглашение приговора Людмиле Пономаренко назначено на 9:00 мск 18 мая.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц никак не затронет право отдельных верующих исповедовать религию. Но правоприменительная практика по этому судебному решению обернулась волной уголовных дел в отношении Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием в России столкнулись уже 417 верующих этой конфессии, включая 30 в ЮФО и 23 в СКФО, Ростовская область лидирует среди регионов юга России по числу уголовно преследуемых верующих, указано в справке "Свидетели Иеговы* — экстремисты или жертвы беззакония?

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области уголовные дела на основании судебного решения по иску Минюста о ликвидации всех структурных подразделений "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*" были заведены в отношении 16 верующих. 17 декабря 2020 года ростовский Свидетель Иеговы* Руслан Алыев был приговорен к двум с половиной годам условного лишения свободы, суд признал его участником экстремистской организации. Его единоверец Семен Байбак также был приговорен к трем с половиной годам условно. Супруга Александра Паркова Галина в августе 2020 года тоже была обвинена по статье об участии в деятельности экстремистской организации, 26 января суд приговорил ее к двум годам и трем месяцам лишения свободы условно. Верующая обжаловала это решение, однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.